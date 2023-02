﻿Regionsklinikum in Hannover: Finanzielle Lage ist noch dramatischer als bisher befürchtet

Klinikum in Not: Die Finanzlage wird immer dramatischer. Das Bild zeigt den Eingang der Notaufnahme in Laatzen.

Hannover. Die Pläne zur schnellen Umstrukturierung im Klinikum der Region Hannover (KRH) verzögern sich, gleichzeitig verschlechtert sich die finanzielle Lage des Krankenhausunternehmens offensichtlich noch dramatischer, als bisher bekannt. Das geht aus dem vertraulichen Wirtschaftsplan hervor, der dieser Zeitung vorliegt. Darin heißt es: „Insgesamt befindet sich das Unternehmen in einer kritischen wirtschaftlichen Lage.“

Nach 40 Millionen Euro im vergangenen Jahr erhält das Regionsklinikum in diesem Jahr noch einmal 20 Millionen Euro von der Region zur Kapitalerhöhung. Das reicht aber bei Weitem nicht aus: Bis zum Jahr 2027 müsste die Region den Krankenhausverbund mit bis zu 370 Millionen Euro unterstützen, das wären durchschnittlich 74 Millionen Euro pro Jahr. Allerdings ist der Regionshaushalt derzeit selbst stark defizitär. Falls die Kliniken in Deutschland einen Inflationsausgleich bekommen sollten, würde sich der Kapitalbedarf des KRH verringern, auf bis zu 270 Millionen Euro bis zum Jahr 2027.

Aber es ist noch mehr Geld nötig. „Zur Sicherstellung der Liquidität der Gesellschaft“ ist eine Verdopplung der Summe aus dem sogenannten Cash-Management auf 70 Millionen Euro nötig. Das Cash-Management ist ein regionsinternes Finanzkonstrukt, bei dem sich Unternehmen der Region im Notfall Geld bei anderen Regions-Firmen leihen können.

Zudem ist das für dieses Jahr prognostizierte Defizit deutlich höher als noch im vergangenen Jahr angenommen: Die Geschäftsführung geht jetzt für 2023 von einem Minus in Höhe von 48,2 Millionen Euro aus. Bisher war der Verlust auf 38 Millionen Euro beziffert worden. Auch die vorgeschlagenen Strukturveränderungen würden selbst bei einer sofortigen Umsetzung kein positives Jahresergebnis bringen. Das Einsparpotenzial liegt bei 30 Millionen Euro.

Regionspräsident Steffen Krach (SPD), der auch Aufsichtsratschef des KRH ist, reagierte auf Anfrage nur allgemein. Die Situation des KRH sei bekanntlich wirtschaftlich angespannt, wie derzeit bei allen Krankenhäusern auch, sagt Krach. Und er gibt dem Krankenhausverbund eine Finanzierungsgarantie: „Die Region Hannover wird gerade vor diesem Hintergrund wie in der Vergangenheit dazu beitragen, die Versorgung durch das Klinikum Region Hannover finanziell sicherzustellen.“ Das KRH reagierte nicht auf eine Anfrage mit der Bitte um Stellungnahme.

Die Geschäftsführung will das Siloah-Krankenhaus zu einem Maximalversorger mit dem kompletten medizinischen Know-how machen, in Gehrden und Großburgwedel sollen Schwerpunktversorger mit besonderen Fachabteilungen entstehen – die Häuser in Neustadt und Laatzen sind als Grundversorger für Notfälle vorgesehen. Als Konsequenz daraus soll das Nordstadt-Krankenhaus im Siloah aufgehen, das Laatzener Agnes-Karll-Krankenhaus schrumpfen und das Krankenhaus in Lehrte schließen. Die Pläne sind allerdings politisch umstritten.