﻿Umstrukturierung des Regions-Klinikums: Wie weit werden die Wege für die Patienten?

KRH-Geschäftsführer Matthias Bracht und Barbara Schulte sehen keine Alternative zur Schließung von Kliniken in der Region Hannover. Ein Gespräch über medizinische Qualität, politische Widerstände – und die Frage, ob nach dem Standort Lehrte auch das Agnes-Karll-Krankenhaus in Laatzen vor dem Aus steht.

Hannover. Das Klinikum Region Hannover (KRH) steht vor einem Umbruch. Um die hohen Verluste zu verringern und die Qualität der Versorgung zu sichern, will der Krankenhaus-Verbund die Zahl seiner Standorte verkleinern und sich neu ausrichten. Im Interview erläutern die Geschäftsführerin Barbara Schulte (Finanzen) und ihr Kollege Matthias Bracht (Medizin), warum der Bedarf an Betten sinkt, wieso weniger Kliniken bessere Behandlungen möglich machen und warum Lehrte und vielleicht auch Laatzen künftig ohne Krankenhäuser auskommen können.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wenn das KRH Ihr Patient wäre – wie würden Sie den klinischen Zustand beschreiben?

Bracht: Etwas salopp formuliert: Insgesamt ist der Organismus gut in Schuss – aber er stößt trotzdem an Grenzen. Wenn wir uns von der medizinischen Diagnose lösen, würde ich sagen: Das KRH macht mit hoch engagiertem Personal eine sehr gute Medizin und Pflege. Um diesem Anspruch auch zukünftig gerecht werden zu können, benötigen wir aber die richtigen Rahmenbedingungen und Strukturen. Und wenn wir gute und bedarfsgerechte Medizin in modernen Strukturen machen, werden auch die wirtschaftlichen Ergebnisse auskömmlich sein.

Wird wachsen: In das Klinikum Siloah soll das Nordstadt-Krankenhaus integriert werden. © Quelle: Christian Behrens

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Aktuell aber leidet das Klinikum unter einem „strukturellen Defizit“ von 30 Millionen Euro im Jahr. Warum reichen die Einnahmen nicht, um die Kosten zu decken?

Schulte: Dafür gibt es zwei wesentliche Gründe. Einerseits, weil das Land Niedersachsen nicht im erforderlichen Umfang die finanziellen Mittel für die nötigen Investitionen in Gebäude und Medizintechnik bereitstellt. Daher haben wir in den vergangenen zehn Jahren circa 263 Millionen Euro an Krediten aufnehmen müssen. Die Belastungen durch Zinsen und Tilgung müssen wir aus dem operativen Betrieb erwirtschaften. Das sind etwa 15 Millionen Euro im Jahr. Das ist uns bis zum Beginn der Corona-Pandemie noch ganz gut gelungen. Seither aber ist die Zahl der Behandlungen stark gesunken, da Patienten aus Angst vor möglichen Ansteckungen einen Klinikaufenthalt scheuen. Unsere Kosten lassen sich jedoch nicht im gleichen Maße senken, da wir das Personal für die medizinische Versorgung in den bestehenden Strukturen benötigen und unsere Infrastruktur erhalten wollen.

Zur Person Barbara Schulte ist seit 2014 Geschäftsführerin Finanzen und Infrastruktur des Klinikum Region Hannover (KRH). Die 56-jährige Diplomkauffrau begann ihren Berufsweg als examinierte Krankenschwester und war einschließlich ihrer Pflegeausbildung rund zehn Jahre in der praktischen Pflege tätig. Später übernahm sie leitende Aufgaben im Pflegemanagement. Vor ihrem Wechsel nach Hannover war sie Kaufmännische Direktorin im Vorstand des Universitätsklinikums Essen und Vorstand für Wirtschaftsführung und Administration der Universitätsmedizin Göttingen. Matthias Bracht ist seit 2015 Geschäftsführer Medizin des KRH. Der 56-jährige promovierte Mediziner und Krankenhausbetriebswirt begann seine Karriere als Klinikmanager als Referent des Ärztlichen Direktors im Allgemeinen Krankenhaus Altonas. Vor seinem Wechsel in die Landeshauptstadt war er Vorstandschef der Mühlenkreiskliniken und Hauptamtlicher Ärztlicher und Stellvertretender Kaufmännischer Direktor der Asklepios Klinik Altona.

Mit den Behandlungszahlen geht es schon länger bergab. Experten erwarten, dass etwa jeder vierte Patient, der heute noch stationär im Krankenhaus aufgenommen wird, bald ambulant versorgt werden kann. Was heißt das für Sie?

Bracht: Das KRH hat in 2019 mehr als 110.000 Patienten im Jahr stationär behandelt. Infolge der Pandemie ist diese Zahl auf etwa 93.000 Fälle gesunken, im Zuge der sogenannten Ambulantisierung könnten für uns noch einmal 20.000 Behandlungen wegfallen. Es gibt aber auch einen gegenläufigen Trend: Weil die Gesellschaft altert, müssen zumindest bis 2030 mehr Menschen stationär versorgt werden als bisher. Unter dem Strich rechnen wir nach einer externen Expertenanalyse daher maximal mit einer Stagnation des stationären Leistungsvolumens. Das ist aber bald nicht das eigentliche Problem.

Die Notaufnahme mit Anmeldung des Klinikums Siloah: Das Krankenhaus in Linden soll zu einem Maximalversorger ausgebaut werden. © Quelle: Holger Hollemann

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sondern?

Bracht: Die spannende Frage ist, wen wir in Zukunft noch stationär behandeln dürfen. Um eine hohe medizinische Qualität sicherzustellen, knüpft der Gesetzgeber das Recht zur Behandlung komplexer Fälle aus guten Gründen an immer mehr Vorgaben. Um diese erfüllen zu können, brauchen Kliniken eine gewisse Größe und eine entsprechende Expertise. Mit anderen Worten: Die Politik differenziert den Versorgungsauftrag. Wenn wir also unser Leistungsangebot in seiner jetzigen Breite mit hoch spezialisierter Medizin aufrecht erhalten wollen, müssen wir diese neuen Strukturvorgaben erfüllen und Leistungen stärker konzentrieren.

Schulte: Aus diesem Grund wollen wir ein dreistufiges Klinik-System einführen – mit dem Klinikum Mitte am Standort Siloah als Maximalversorger mit dem kompletten medizinischen Know-how, den Standorten Gehrden und Großburgwedel als Schwerpunktversorger mit besonderen Fachabteilungen und den Grundversorgern für Notfälle in Neustadt und perspektivisch in Laatzen.

Ein Rettungswagen fährt am Krankenhaus Siloah Klinikum Region Hannover (KRH) vorbei. Die 7-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen mit dem Corona-Virus hat mit über 200 den höchsten Wert seit Beginn der Corona-Pandemie erreicht. © Quelle: Julian Stratenschulte/dpa

Die Patienten müssen dann aber weitere Wege in Kauf nehmen …

Bracht: Es sollte weniger wichtig sein, ob ich ein Krankenhaus in zehn oder 20 Minuten erreichen kann, sondern ob mir in meiner Region ein medizinisches Angebot zur Verfügung steht, das jederzeit die optimale Behandlung ermöglicht – egal, welcher Bedarf gerade besteht. Denn sonst muss ich im Zweifel bis nach Hamburg oder Göttingen fahren. Das wäre dann eine schlechte wohnortnahe Versorgung. Und es geht auch um Transparenz: Als KRH wollen wir unseren Patientinnen und Patienten klar sagen, in welchen Häusern sie sich auf welche Versorgung mit hoher Qualität verlassen können. Sie sollen die Gewissheit haben, immer Zugang zu Spezialisten auf dem jeweiligen Fachgebiet zu haben, auch wenn nicht immer im Krankenhaus nebenan.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das KRH will stärker mit anderen Krankenhäusern kooperieren

In der Region gibt es neben den KRH-Kliniken auch Krankenhäuser anderer Träger mit hohem Know-how. Ist es nicht an der Zeit, diese weniger als Konkurrenten, sondern als Kooperationspartner zu sehen?

Schulte: Das tun wir ja bereits. Wir haben beispielsweise unsere Geburtshilfe in der Nordstadt in enger Abstimmung mit der Medizinischen Hochschule (MHH) und Diakovere geschlossen. In der Pandemie haben wir uns ebenfalls mit allen Krankenhäusern eng abgestimmt, wir haben Kooperationen, beispielsweise versorgt unsere Apotheke das Vinzenz-Krankenhaus mit.

Das ist aber eher eine punktuelle Zusammenarbeit, keine Abstimmung in der Breite...

Bracht: Natürlich kann das verbessert werden. Das ist auch eine Frage, ob die Rahmenbedingungen des Systems mehr Kooperation oder Wettbewerb fördern und auch eine Frage der Zeitschiene. Wir müssen uns zunächst selbst sortieren und definieren, was wir künftig an Leistungen anbieten können und wollen. Und dann benötigen wir im zweiten Schritt Partner, die in ihrem Entscheidungsprozess an der gleichen Stelle stehen. Aus Sicht der Bevölkerung ist eine engere Zusammenarbeit natürlich wünschenswert.

Soll geschlossen werden: Das Krankenhaus in Lehrte steht vor dem Aus. © Quelle: Conrad von Meding

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie wollen Ihr Krankenhaus in Lehrte schließen und Patienten aus dem Osten der Region künftig am Standort Großburgwedel stationär behandeln. Die Klinik in Neustadt soll dagegen als Grundversorger erhalten bleiben. Warum dieser Unterschied?

Bracht: Wenn es richtig ist, dass wir unser Angebot konzentrieren müssen, um die medizinische Qualität zu verbessern, dann werden wir künftig weniger Standorte haben. Im zweiten Schritt ist dann nach objektiven Kriterien zu entscheiden, wo wir unser Angebot bündeln. In der Grund- und Notfallversorgung ist entscheidend, ob eine Klinik für Notfälle in einer halben Stunde erreichbar ist. Für Patienten aus dem Raum Lehrte ist das überwiegend auch ohne das Krankenhaus vor Ort möglich, für Patienten im Raum Neustadt überwiegend nicht.

Schulte: Auch die Landesregierung teilt die Einschätzung, dass in Lehrte keine stationäre Versorgung nötig ist. Der bisher geplante Teilneubau für die Geriatrie dort wurde beispielsweise als nicht förderungsfähig bewertet.

Lesen Sie auch

Wie soll ein „Gesundheitscampus“ in Lehrte aussehen?

Die Kommunalpolitik in Lehrte besteht auf einer Verabredung, den Standort zu erhalten. Werden Sie wortbrüchig?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bracht: In der Tat gibt es einen entsprechenden Beschluss der Regionsversammlung. Aber es ist unsere Verantwortung als Geschäftsführung, auf neue Rahmenbedingungen zu reagieren und entsprechende Anpassungen zu empfehlen. Am Ende muss aber natürlich die Regionsversammlung entscheiden, ob sie ihren Beschluss anpassen will.

In Lehrte wollen Sie als Ersatz für das Krankenhaus einen „Gesundheitscampus“ aufbauen. Wie soll der aussehen?

Bracht: Es geht um ambulante Angebote vor und nach einem stationären Aufenthalt in einer Klinik. Wir betreiben dort aktuell bereits eine Dialyse und ein radiologisches Versorgungszentrum (MVZ), das Klinikum Warendorf bietet am Standort "Betreutes Wohnen" an und würde das gern erweitern. Auch Reha-Leistungen sind denkbar. Wir wollen Partner finden, die Interesse an einer Nutzung der Infrastruktur haben.

KRH-Aufsichtsratschef Steffen Krach möchte verhindern, dass es in Lehrte künftig keinen Ersatz für das dortige Krankenhausgibt. © Quelle: Nancy Heusel

Wird das KRH der Träger und Betreiber des Campus sein?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Schulte: Die Entscheidung darüber hängt auch von der Art der Einrichtung ab. Unser Auftrag ist primär die stationäre Versorgung. Für ambulante Behandlungen stehen niedergelassene Mediziner und natürlich deren Kassenärztliche Vereinigung in der Pflicht.

Bracht: Wenn wir unser stationäres Angebot konzentrieren und verschlanken, weil wir unser Personal besser und effizienter einsetzen wollen und müssen, müssen wir sehr genau überlegen, ob wir parallel neue Versorgungsangebote entwickeln können. Uns fehlen schon jetzt Fachkräfte, und wir müssen die Attraktivität unserer Arbeitsplätze erhöhen. Viele unser Mitarbeitenden möchten gerne in einem Krankenhaus mit komplexer Medizin und mit vielen Facetten arbeiten.

KRH-Führung sieht keinen Versorgungsengpass in Springe

Sie wollen die Klinik in Lehrte „kurzfristig“ schließen. Wann wäre das?

Schulte: Das hängt ganz von der Entscheidung des Aufsichtsrats und der Regionsversammlung ab. Darauf aufbauend jedoch so zeitnah wie möglich.

Regionspräsident Steffen Krach, der Ihr Aufsichtsratsvorsitzender ist, möchte vermeiden, dass in Lehrte eine Brache entsteht wie in Springe nach der Schließung des dortigen Krankenhauses im Jahr 2015. Wie wollen Sie das verhindern?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bracht: Wir suchen Partner, aber wir können nicht garantieren, dass es sie gibt. Wenn die Kassenärztliche Vereinigung wie in Springe keinen Bedarf für zusätzliche Zulassungen sieht, können wir das nicht erzwingen. Und man muss auch ehrlich sagen: Ein Versorgungsengpass ist in Springe nicht aufgetreten.

Soll verkleinert werden: Das Klinikum Agnes Karll in Laatzen. © Quelle: Torsten Lippelt

Auch in Laatzen ist die Sorge groß, dass das Agnes-Karll-Krankenhaus vor dem Aus stehen könnte. Dort ist von „einem Sterben auf Raten“ die Rede, weil Sie die neurologische Abteilung ins Robert-Koch-Klinikum nach Gehrden und die Unfallchirurgie/Orthopädie in die Mitte ans Siloah verlagern wollen. Geben Sie eine Garantie für den Erhalt des Standorts ab?

Bracht: Zunächst soll Laatzen in seiner jetzigen Struktur weiterarbeiten. Wir ergänzen die Versorgung sogar um eine neurologische Früh-Rehabilitation und um eine Überleitungspflege, die die Patienten nach einer stationären Behandlung bis zur Aufnahme in ein Alten- und Pflegeheim betreut. Mittelfristig wollen wir in der Tat die Unfallchirurgie und Orthopädie in die Mitte ans Siloah und die Neurologie nach Gehrden verlagern, um sie mit dem dortigen kardiovaskulären Angebot zu verknüpfen, was insbesondere bei der Behandlung von Schlaganfällen die medizinische Qualität erhöht. Das geht aber nicht von heute auf morgen – schon weil wir die Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen auf diesem Weg mitnehmen wollen.

Für den Standort Laatzen gibt es keine Garantie

Und nach dieser Phase: Könnte Laatzen dem Beispiel Lehrtes folgen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Bracht: Nach der Verlagerung der beiden Fachabteilungen müssen wir die Lage neu bewerten. Brauchen wir dann in Laatzen noch ein akut-stationäres Angebot? Gibt es dafür noch einen Bedarf? Gibt es Partner für andere Angebote?

Gilt als unwirtschaftlich: Das denkmalgeschützte Klinikum Nordstadt an der Haltenhoffstraße. © Quelle: Robin Beck

Warum wollen Sie eigentlich das Areal in der Nordstadt weiter nutzen? Die Gebäudestruktur gilt seit Jahren als unwirtschaftlich...

Schulte: In der Psychiatrie in Langenhagen haben wir einen noch höheren Investitionsstau als in der Nordstadt. Zudem haben wir dort die Chance, nach der Verlagerung der somatischen Abteilungen und Stationen unsere psychiatrischen Angebote aus Langenhagen und Hannover zu bündeln.

Der geplante Umbau des KRH dürfte einen mittleren dreistelligen Millionenbetrag kosten – woher soll das Geld kommen?

Schulte: Als KRH sind wir nicht in der Lage, weitere Kredite zur Eigenfinanzierung aufzunehmen. Da wir mit der Konzentration unserer Standorte die vom Gesetzgeber gewünschten Ziele verfolgen, wünschen wir einen engen Schulterschluss mit der Landespolitik. Wir setzen daher auf eine entsprechende Förderung durch das Land Niedersachsen und die Region Hannover. Im Übrigen würde der Erhalt der Gebäude in unserer jetzigen Struktur deutlich mehr Geld kosten als die Investitionen, die für den Aufbau einer zukunftsgerichteten Versorgung nötig sind.