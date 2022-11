﻿Neuer Service: Regionsklinikum bietet Online-Termine an

Längere Schwimmzeiten: So haben Badepark und Hallenbad in Garbsen ab sofort geöffnet

Die Öffnungszeiten der Schwimmbäder in Garbsen werden ab sofort verlängert. Der Badepark in Berenbostel ist abends länger geöffnet, im Hallenbad am Planetenring kommen Frühschwimmer auf ihre Kosten.