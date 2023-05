﻿Warum lehnen Sie die Klinik-Reform ab, Herr Nebot?

Laatzen. Die Diskussion über die künftige Ausrichtung des Klinikums Region Hannover geht in die entscheidende Phase: Am Dienstag, 23. Mai, steht in der Regionsversammlung der Beschluss über die Medizinstrategie 2030 an. Die Pläne sehen unter anderem eine Zentralisierung von Bereichen im Krankenhaus Siloah in Hannover vor. Für das Agnes-Karll-Krankenhaus in Laatzen wäre dies mit einer Verlegung der Neurologie nach Gehrden und der Orthopädie mit großen Teilen der Unfallchirurgie nach Hannover verbunden. Zugleich sollen ambulante Angebote am AKK gestärkt werden. SPD und Grüne haben jedoch nur eine Zwei-Stimmen-Mehrheit in der Regionsversammlung, sodass es auch auf die Stimmen des Laatzener SPD-Abgeordneten Ernesto Nebot und seiner Fraktionskollegin Helga Laube-Hoffmann aus Lehrte ankommt.

Herr Nebot, am 23. Mai soll die Regionsversammlung über die Medizinstrategie 2030 entscheiden. Wie werden Sie abstimmen?

Wenn die Medizinstrategie so bleibt, wie sie ist, kann ich ihr in dieser Variante nicht zustimmen.

Welche Vorbehalte haben Sie?

Mir ist das Thema zu generalistisch betrachtet worden, obwohl sehr viele Menschen daran gearbeitet haben. Mir fehlt, dass man einzelne Szenarien durchdenkt. Zum Beispiel was passiert, wenn die Notaufnahmen in Laatzen und Lehrte nicht mehr die Aufnahmekapazität haben wie bisher. Wo werden diese Menschen dann behandelt? Müssen wir dann mehr Krankenwagen beschaffen? Müssen wir den Rettungsdienst neu konzipieren? Diese Fragen tauchen jetzt erst auf und werden angehängt an die Medizinstrategie.

Soll verkleinert werden: Das Klinikum Agnes Karll in Laatzen-Grasdorf. © Quelle: Johannes Dorndorf

Laatzen als Schwerpunkt für geriatrische Orthopädie?

Die Medizinstrategie geht aber doch von einem reduzierten Bedarf an Betten aus. Zweifeln Sie an den Zahlen des Klinikums?

Die Frage, welche Zahlen auf uns zukommen werden, sind nicht valide genug. Das sind Annahmen, nur Vermutungen. Die Menschen werden am Ende mit den Füßen abstimmen, wo sie hingehen. Ich bin nicht gegen eine Zentrenbildung: Eine Urologie, Neurologie oder Gefäßchirurgie bietet man nicht überall an. Aber man muss sich zum Beispiel Gedanken über eine älter werdende Bevölkerung machen. Die Zahl der Gelenkerkrankungen und Gelenkersatzoperationen werden steigen – Oberschenkelhalsbrüche zum Beispiel. Damit einhergehend wird die Zahl der orthopädischen chirurgischen Eingriffe steigen. Eine solche geriatrisch orientierte Orthopädie müsste man dezentral anbieten: In Laatzen könnte man einen Schwerpunkt dafür bilden. Der Standort ist dafür ideal, da hält schließlich eine Stadtbahn direkt vor der Tür. Und nirgendwo in der Region Hannover gibt es ein Krankenhaus, das in der Nähe so viele Altenheime hat. Wir können ja nicht alles im Zentrum von Hannover anbieten.

Zur Person: Ernesto Nebot Ernesto Nebot zählt zu den profiliertesten Kommunalpolitikern Laatzens. Der 68-Jährige ist seit fast 20 Jahren Ratsherr und hat dort lange die SPD-Fraktion angeführt. Seit 2014 ist er stellvertretender Bürgermeister, seit 2019 Ortsbürgermeister Rethens. Seit 2011 gehört der Sozialdemokrat zudem der Regionsversammlung an, wo sein Arbeitsschwerpunkt im Verkehrsbereich liegt. Eine besondere Nähe zum Klinikum Region Hannover hat Nebot wegen seines beruflichen Hintergrunds: Der Laatzener war von 1988 bis 2018 für das KRH und seine Kliniken tätig: anfangs als Pflegedienstleister im Agnes-Karll-Krankenhaus, später als Pflegedirektor in Gehrden und in Hannover, wo er nach eigenen Angaben die Zusammenführung der Kliniken Oststadt, Siloah und der Hautklinik mit vorbereitete. Nebot ist verheiratet und hat drei Kinder. jd

Aber ist das nicht auch Kirchturmdenken, wenn Sie Ihre Zustimmung von der Zukunft des Standorts Laatzen abhängig machen?

Ein Kirchturm hat auch Orientierungscharakter. Aber ich bin nicht der Typ, der sagt: Hauptsache, es regnet in meinem Garten. Wir hatten eine ähnliche Debatte in Springe. Die Bevölkerung war nicht erbaut darüber. Wenn man Bilanz zieht, kann man fragen, was uns die Schließung der dortigen Klinik an Positivem gebracht hat. Ich kann nichts Derartiges erkennen. Auch ich will kein Krankenhaus der Maximalversorgung an jeder Milchkanne stehen sehen. Aber es gibt eine Grundversorgung, die man sicherstellen soll – zumal unsere Hausarztpraxen schon jetzt überlaufen sind.

„Kleine Einheiten haben weniger Reibungsverluste“

Wenn Sie sagen, dass es Ihnen um das große Ganze geht – warum bekommen Sie Ihre Fraktion nicht davon überzeugt?

Mir geht es darum, in den Dialog zu treten. Ich sage ja nicht, dass ich grundsätzlich die Medizinstrategie 2030 ablehne, ich lehne sie nur in der vorliegenden Form ab. Ich bin dabei zu sagen, dass wir etwas ändern müssen – auch dass wir Zentren bilden müssen. Aber die Art und Weise, wie diese gebildet werden sollen, befürworte ich nicht. Es gab immer Diskussion darüber, dass größere Abteilungen angeblich besser seien als kleine. Das ist aber nicht immer so, kleinere Einheiten haben umgekehrt oft weniger Reibungsverluste. Und bei gewissen Erkrankungen ist es wichtig, dass wir kleine, funktionierende Einheiten haben. Was mir auch fehlt, ist der Dialog mit anderen. Die Medizinstrategie ist allein auf das Klinikum Region Hannover aufgebaut, da ist nicht die Rede von Diakovere und anderen. Und was machen wir mit der MHH? Die wird überlaufen sein, wenn die Behandlungen nur noch an einer Stelle angeboten werden.

Was wäre denn konkret Ihre Forderung?

Ich würde mir einen größeren Dialog wünschen. Man könnte eine Art Medizinstrategie-Ausschuss mit Vertretern aus Politik, Geschäftsführung und Verantwortlichen im Gesundheitswesen bilden. Dort kann man Menschen dazu holen, die sich in diesem Bereich auskennen. Ich habe den Eindruck, dass viele der bisherigen Akteure selektiv gearbeitet haben: Das eine wird verfolgt – zum Beispiel die Zentrenbildung –, das andere nicht berücksichtigt. Bevor wir anfangen, invasive Maßnahmen zu machen, die nicht umkehrbar sind, sollten wir in Ruhe überlegen, wie wir es machen. Diese Zeit sollten wir uns nehmen.

