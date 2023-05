﻿Warum lehnen Sie die Klinik-Reform ab, Frau Laube-Hoffmann?

Lehrte. Am Dienstag, 23. Mai, soll das Regionsparlament über die künftige Ausrichtung des Klinikums Region Hannover (KRH) abstimmen. Die Pläne der Medizinstrategie 2030 sehen unter anderem die Schließung des Krankenhauses in Lehrte vor. Das lehnen mittlerweile mehr als 13.000 Menschen in einer Online-Petition der örtlichen CDU ab. Ob die Klinik an der Manskestraße durch ein sogenanntes Regionales Gesundheitszentrum (RGZ), also ein Mini-Krankenhaus mit 20 Betten und durchgängig besetzter Notfallambulanz, ersetzt werden kann, will man beim KRH prüfen lassen. SPD und Grüne im Regionsparlament sind für die Strategie, welche helfen soll, das KRH aus den tiefroten Zahlen zu hieven und dessen Zukunft zu sichern. Doch die Zwei-Stimmen-Mehrheit von Rot-Grün im Parlament ist brüchig. Es kommt auch auf die Stimmen der Lehrter SPD-Abgeordneten Helga-Laube-Hoffmann und des Laatzeners Ernesto Nebot an. Ein Interview mit Laube-Hoffmann.

Frau Laube-Hoffmann, wie werden sie am 23. Mai in der Regionsversammlung über die Medizinstrategie 2030 abstimmen?

Ich werde nach dem jetzigen Stand nicht zustimmen. Mir fehlt das Vertrauen.

Was meinen Sie damit?

Wir wissen natürlich alle, dass es eine Weiterentwicklung des KRH geben muss, und so wie es ist, kann auch das Lehrter Krankenhaus nicht weitergeführt werden. Ich will der Medizinstrategie 2030 auch nicht die guten Absichten absprechen. Aber aus der Vergangenheit wissen wir, dass Zusagen in Bezug auf das Lehrter Krankenhaus nicht eingehalten wurden. Region und KRH haben vor etwa sechs Jahren beschlossen, dass die Klinik an der Manskestraße eine Geriatrie und Betten aus Langenhagen bekommt. Aber es gab keine konsequente Umsetzung dieser Beschlüsse seitens der KRH-Geschäftsführung. Woher soll also das Vertrauen in die Geschäftsführung kommen?

Zur Person Helga Laube-Hoffmann Helga Laube-Hoffmann zählt zu den bekanntesten Kommunalpolitikerinnen der Kernstadt. Die 69-Jährige ist seit 1996 in Lehrte politisch aktiv, gehörte dem Rat der Stadt schon 1996 erstmals an. Weil sie seitdem in einer Legislaturperiode eine Pause eingelegt hattem kommt sie jetzt auf insgesamt 22 jahre iM Stadtparlament. In der Regionsversammlung sitzt Laube-Hoffmann seit den Kommunalwahlen 2021. Zuvor war sie dort schon als Bürgervertreterin aktiv. In Lehrte setzt sich die Sozialdemokratin unter anderem für kulturelle Themen ein und ist eine stets aktive Streiterin für Verbesserungen im Stadtbild. ac

Also fehlt Ihnen das Vertrauen, dass es in Lehrte wirklich zum Bau eines Regionalen Gesundheitszentrums (RGZ) als Ersatz für das alte Krankenhaus kommen wird? Regionspräsident Steffen Krach (SPD) hatte das doch erst vor wenigen Tagen in einer Sondersitzung des Lehrter Rats zugesichert.

Den Bau des RGZ kann uns im Moment niemand wirklich zusichern. Und ein Medizinisches Versorgungszentrum, wie es tatsächlich zugesichert ist, reicht für Lehrte nicht. Das ist nicht viel mehr als ein besseres Ärztezentrum. Was wir aber in unserer Stadt brauchen ist mehr – und zwar ein RGZ mit circa 20 Betten, geöffnet an sieben Tagen in der Woche und 24 Stunden am Tag, also mit einer ambulanten, stationären Grundversorgung. Denn zu berücksichtigen ist auch, dass unsere Bevölkerung immer älter wird.

Lehrter Krankenhaus: „Aus der Vergangenheit wissen wir, dass Zusagen nicht eingehalten wurden.“ © Quelle: Archiv

Was fordern Sie konkret?

Derzeit werden die Planungen für den Neubau eines Krankenhauses in Burgwedel in enger Abstimmung mit dem Land Niedersachsen fortgeführt. Dort will man die Standorte Großburgwedel und Lehrte zusammenführen. Für mich ist der Neubau in Großburgwedel aber das falsche Signal. Denn dieser Standort ist von Pflegekräften, die in Schicht und Teilzeit arbeiten, sowie von Lehrte aus nur über lange Anfahrtswege zu erreichen. Wer von Lehrte nach Großburgwedel mit Öffis fahren will, braucht eine halbe Ewigkeit. Es muss jetzt zeitnah einen fairen Vergleich zwischen dem Standort Großburgwedel und einem möglichen gemeinsamen Krankenhausstandort im Osten der Region mit dem Landkreis Peine geben. Im Osten der Region Hannover leben 200.000 Menschen. Deshalb brauchen wir eine flächendeckende, wohnortnahe und dauerhaft gute Versorgung für die Bevölkerung von Lehrte, Sehnde, Burgdorf und Uetze.

Der Regionspräsident hat im Lehrter Rat gesagt, wenn die Medizinstrategie 2030 scheitere, drohe dem KRH und damit auch dem Lehrter Krankenhaus der Tod auf Raten. Ist ihre Haltung in Bezug auf die Lehrter Klinik dann nicht einfach nur Kirchturmpolitik?

„Kirchturmpolitik“ ist für mich das Unwort des Jahres. Ich bin von den Menschen in Lehrte gewählt worden. Für ihre Interessen setze mich ein.

Aber es droht ihnen nun sicher Krach in der SPD-Regionsfraktion, die ja mit ihrer Ausnahme und der des Laatzeners Ernesto Nebot für die Medizinstrategie 2030 ist.

Ja, das sehen Sie ganz richtig, aber natürlich will auch ich eine gute Lösung für das Regionsklinikum mit herbeiführen. Deshalb befinde ich mich im regen Austausch mit dem Laatzener Kollegen Nebot.

