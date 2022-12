﻿Das Klinikum Region Hannover steht vor einem radikalen Umbau

Das Klinikum Region Hannover will seine Standorte konzentrieren: Das Krankenhaus in Lehrte soll geschlossen werden, das Krankenhaus Nordstadt steht vor der Integration ins Siloah, das Agnes-Karll-Krankenhaus in Laatzen soll schrumpfen.

Hannover. Das Klinikum Region Hannover (KRH) steht vor einem umfassenden Umbau. Um das Überleben des drittgrößten kommunalen Gesundheitskonzerns in Deutschland zu sichern, will die Geschäftsführung das Nordstadt-Krankenhaus in das Klinikum Siloah integrieren, das Krankenhaus in Lehrte schließen und das Laatzener Agnes-Karll-Krankenhaus verkleinern. Die Maßnahmen sind Teil der sogenannten „Medizinstrategie 2030“, die am Donnerstag dem Aufsichtsrat vorgestellt wurde. „Wir stehen vor dem größten Umbruch in der Gesundheitsversorgung der Region Hannover“, sagte Regionspräsident Steffen Krach (SPD), der auch KRH-Aufsichtsratschef ist.

Das KRH leidet unter hohen Verlusten: Im vergangenen Jahr musste der Verbund von acht Kliniken und zwei psychiatrischen Einrichtungen ein Minus von 34 Millionen Euro verkraften – für 2023 drohe ein Defizit von rund 48 Millionen Euro, hieß es. Bis 2025 könnten sich die Verluste auf insgesamt mehr als 200 Millionen Euro summieren. Das Stammkapital und die Rücklagen sind bereits zur Hälfte aufgezehrt. Am Leben gehalten wird das Klinikum durch Finanz­infusionen der Region Hannover. "Wir können uns solche Verluste nicht jedes Jahr leisten", sagte Krach. "Bis spätestens 2026 erwarten wir substanziell bessere Ergebnisse."

KRH leidet unter einem strukturellen Defizit von 30 Millionen Euro

Für die Notlage des KRH gibt es eine Reihe von Gründen. Wie andere Krankenhäuser leidet das Klinikum unter unzureichenden Investitionen des Landes Niedersachsen in Gebäude und Großgeräte sowie unter einer wackligen Finanzierung der medizinischen Leistungen seitens der Krankenkassen. Verschärft wird die Misere durch die Corona-Pandemie: Aus Angst vor einer Ansteckung scheuen viele Patientinnen und Patienten einen Klinikaufenthalt. „Wir erleben derzeit eine ungeheure Dynamik im deutschen Gesundheitswesen und einen starken Anpassungsdruck auf die Krankenhäuser“, sagte die für Finanzen zuständige KRH-Geschäftsfüherin Barbara Schulte.

Hinzu kommen hausgemachte Probleme: Während die Zahl der entlassenen Patienten im Jahr 2020 bundesweit um 13 Prozent zurückging, betrug das Minus beim KRH 16 Prozent. Auch im vergangenen Jahr blieben im KRH-Verbund viele Betten leer – die Belegungsquote ist von 2019 bis 2021 von 70 auf 57 Prozent gesunken. Zuletzt blieben rund 800 der insgesamt rund 2500 Betten ungenutzt. Im KRH ist von einem strukturellen Defizit von rund 30 Millionen Euro im Jahr die Rede. Durch die Inflation und die Energiekostensteigerungen werde sich das Minus 2023 noch um fast 20 Millionen Euro erhöhen, sagte Schulte.

KRH will ein Drittel aller Betten abbauen

Im Zuge des geplanten Umbaus könnte etwa ein Drittel der KRH-Betten wegfallen, sagte der für die Medizin zuständige KRH-Geschäftsführer Matthias Bracht. Dabei es gehe jedoch nicht in erster Linie ums Sparen: „Wir wollen die Versorgungsqualität der Bevölkerung deutlich verbessern und auf Dauer auf hohem Niveau sichern.“ Deshalb müssten sich die Beschäftigten auch keine Sorgen um ihre Jobs machen, sagte der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Michael Borges, der die Belegschaft vertritt: „Wir brauchen jede Fachkraft.“ Die Verringerung der Bettenzahl werde letztlich die Qualität der Behandlungen verbessern.

Die niedersächsische Landesregierung unterstützt die Pläne des KRH. „Ich finde es richtig und ausgesprochen umsichtig, dass sich die Region Hannover auf den Weg macht, die Krankenhauslandschaft vor Ort neu zu strukturieren und den Erfordernissen einer zukunftsfähigen, hochqualitativen Patientenversorgung anzupassen“, sagte Gesundheitsministerin Daniela Behrens (SPD).