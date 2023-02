﻿Regionsklinikum Hannover: Viele Fragen, wenig Fakten

Hannover. Es wird immer schlimmer. Vor genau einem Jahr rieb man sich noch verwundert die Augen, weil das Klinikum Region Hannover (KRH) ein gewaltiges Defizit von 200 Millionen Euro für die nächsten Jahre befürchtete. Ein Jahr später ist von bis zu 370 Millionen Euro die Rede. Und dann noch einmal 500 Millionen Euro, die das angeschlagene Unternehmen für Investitionen vom Land braucht, um sich zukunftssicher aufzustellen. Das sind gewaltige Summen. Und niemand weiß, ob das wirklich reicht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Und was passiert in dieser Situation? Erstaunlicherweise kaum etwas. Der Aufsichtsrat, der eigentlich Anfang des Jahres ein Konzept für die dringend nötige Sanierung beraten haben wollte, will jetzt Ende März fertig werden. Vielleicht auch später. Derweil formiert sich der Widerstand gegen die Pläne aus Hannover. In Lehrte gegen die geplante Schließung des Krankenhauses, in Laatzen gegen eine Verkleinerung.

Immer nah am eigenen Kirchturm

Regionspräsident und Aufsichtsratschef Steffen Krach (SPD) hat inzwischen gemerkt, dass es mit dem großen Wurf nicht so einfach wird, wie er sich das vielleicht mal vorgestellt haben mag. Der SPD-Politiker ist in der Realität der Kommunalpolitik angekommen, wo allen der eigene Kirchturm am nächsten ist. In Laatzen und Lehrte ist die Ablehnung der geplanten Veränderungen so groß, dass die neue Strategie in der Regionsversammlung derzeit keine Mehrheit hätte. Denn nicht nur CDU und FDP sind dagegen, auch in der rot-grünen Koalition gibt es vor allem aus Lehrte und Laatzen erheblichen Widerstand gegen die Pläne.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das hängt auch mit der Informationspolitik der Geschäftsführung des Klinikums zusammen. Sind eine Verkleinerung der Klinik in Laatzen und die Schließung von Lehrte aus finanziellen Gründen sinnvoll? Wie viele Patienten kommen jedes Jahr? Welche Erlöse werden erzielt? Wie ist das im Vergleich zu anderen KRH-Krankenhäusern? Wie sind die Zukunftsaussichten der einzelnen Kliniken? All das weiß man nicht. Aber solange die Geschäftsführung keine Zahlen preisgibt, kann auch niemand eine ernsthafte Debatte über die Zukunft führen.

Rettungssanitäter im Einsatz: Das Klinikum Region Hannover ist selbst rettungsbedürftig, das Unternehmen ist schwer angeschlagen. © Quelle: Ralf Orlowski (Archiv)

Wann landet die Faust auf dem Tisch?

Darauf zu dringen ist aber auch Aufgabe des Aufsichtsrats. Denn wie soll ein Aufsichtsratsmitglied ein Unternehmen kontrollieren und dann sogar noch dessen Sanierung diskutieren, wenn sich die Geschäftsführung hartnäckig weigert, Fakten auf den Tisch zu legen? Alle 20 Aufsichtsratsmitglieder, so unterschiedlich die Interessen sein mögen, müssten endlich deutlich machen, dass konkrete Zahlen nötig sind. Und notfalls gemeinsam mit der Faust auf den Tisch hauen.

Und beim Klinikum gibt es noch ein anderes Kommunikationsproblem: Wie kann eine Geschäftsführung auf die Idee kommen, die Schließung einer Klinik zu planen und als Alternative einfach nur zu sagen, in das Gebäude kommt irgendwas mit Medizin? Wenn man den Lehrtern zum Beispiel gesagt hätte, im Krankenhaus entsteht ein modernes regionales Gesundheitszentrum, mit Hausärzten und mit Fachärztinnen, mit einem stationären medizinischen Bereich, einem ambulanten OP- und Diagnostikzentrum und einer Notaufnahme für weniger schwere Fälle, dann wäre die Ausgangslage jetzt ganz anders. So aber legte der Regionspräsident im Lehrter Rat einen denkbar unglücklichen Auftritt hin, als er halbgare Pläne vorstellen musste.

Eine kluge Strategie sieht anders aus. So, wie es jetzt läuft, ist die KRH-Geschäftsführung nicht mehr in der Lage, die Debatte zu steuern. Das lässt einiges befürchten. Auch für die finanzielle Zukunft des Klinikums.