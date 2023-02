﻿Schwere Vorwürfe gegen Klinik: Seniorin aus Hannover muss vier Tage auf OP warten – weil sie älter ist?

Hannover. Werden ältere Patientinnen und Patienten und zumal solche mit ernsten Vorerkrankungen, in Krankenhäusern nachrangig behandelt und weniger intensiv betreut? Oder im derzeitigen Stressbetrieb der Stationen dann und wann sogar vernachlässigt? Und führt das bei einzelnen Fällen sogar zu lebensbedrohlichen Entwicklungen, die nach der ursprünglichen Diagnosestellung gar nicht zu erwarten sind?

Solche Vorwürfe von Behandelten oder ihren Familien werden seit einiger Zeit immer häufiger laut. So auch jetzt im Fall der 67-Jährigen Antje Belda im Nordstadtkrankenhaus, das zum Klinikum der Region Hannover gehört. Bianca Belda, die Tochter, hat ihre Mutter Anfang Januar ins Krankenhaus gebracht. „Notfallmäßig“ sei das gewesen, berichtet sie, als sie sich jetzt an diese Zeitung gewendet hat. Ihre Angehörige habe sich das Knie verdreht, so der erste Verdacht nach der laienhaften, familiären Hausdiagnose. Doch es war in Wirklichkeit viel ernster, wie dann die Aufnahmeuntersuchung im Nordstadtkrankenhaus ergab. Tatsächlich hatte sich die 67-Jährige, die an Multipler Sklerose erkrankt ist und im Rollstuhl sitzt, den Oberschenkelhals gebrochen. Eine Operation war notwendig und für den folgenden Tag nach der Aufnahme geplant.

Schwere Anschuldigungen gegen das Krankenhaus

Doch am nächsten Tag kam die Seniorin nicht auf den OP-Tisch. Ein anderer Notfall, so habe es von der Klinik geheißen, brachte den Einsatzplan der Operateure durcheinander. Und zugleich begann damit ein für die Familie nicht hinnehmbares Martyrium der Patientin. Dass diese schließlich am vierten Tag im Krankenhaus dann doch endlich noch operiert wurde und dass es ihr inzwischen in einer Kurzzeitpflege allmählich wieder besser geht, kann die Tochter allerdings nicht beruhigen.

Jetzt erhebt Bianca Belda schwere Anschuldigungen gegen das Krankenhaus und seine Leitung sowie – zwar nicht explizit, aber irgendwie dann auch doch – gegen Pflegekräfte, Ärztinnen und Ärzte.

„Meine Mutter wurde durch uns um 21 Uhr in die Notfallambulanz gebracht“, berichtet Bianca Belda. Nach stundenlangem Warten erst habe sie die tatsächliche Diagnose und von dem geplanten OP-Termin am nächsten Tag erfahren.“, sagt Belda. Am folgenden Tag habe sie mittags im Krankenhaus nach dem OP-Verlauf gefragt und erfahren, dass der Eingriff verschoben sei. Ein Notfall sei dazwischen gekommen. „Ich frage mich, nach welchen Kriterien Notfälle betitelt werden?“, kommentiert Belda.

Es schwingt da so ein Gefühl mit, das jeder nachvollziehen kann, der angespannt darauf wartet, dass der Eingriff bei einem leidenden geliebten Menschen gut verläuft: Warum ist ein anderer Fall wichtiger als unserer? Wer entscheidet das? Warum werde ich nicht informiert? Klinikalltag. Dazu gehört auch, dass gefühlt auf dem Krankenhausflur eigentlich nie jemand da ist, der einem klipp und klar sagt, was eigentlich los ist.

Schlimme Schmerzen beim Umlagern in die Schiene

Die Klinik, von dieser Zeitung um Stellungnahme gebeten, stellt dazu nun fest: „Der ursprünglich geplante Eingriffstermin musste einmal verschoben werden, da es bei Frau Belda zu Magenblutungen gekommen war, die zunächst internistisch abgeklärt und behandelt werden mussten.“ Das klingt jetzt, in der sachlichen Rückschau, natürlich nachvollziehbar.

Die Familie Belda ist am zweiten Tag zum Besuch ihrer noch nicht operierten Angehörigen ins Krankenhaus gefahren. „Bei Ankunft stellten wir fest, dass die Pfleger das falsche Bein in eine Schiene gelegt haben. Das gebrochene Bein meiner Mutter lag völlig schief und verdreht, und sie hatte schlimme Schmerzen beim Umlagern in die Schiene“, berichtet die Tochter. Der Patientin sei vom Pflegepersonal Wasser hingestellt worden. Nicht bedacht wurde aber dies: Wegen ihrer Multiplen Sklerose könne die 67-Jährige ein Wasserglas nicht mehr alleine greifen. „Wir haben explizit darauf hingewiesen, dass sie für solche Dinge Unterstützung benötigt.“

Eine normale chirurgische, neurochirurgische oder internistische Station und eine Patientin, die nicht mehr selbst trinken kann ... Kann eine Nachtschicht so etwas noch bewältigen? Spätestens seit der Corona-Pandemie ist doch die eklatante Personalnot im medizinischen und Pflegebereich ein Dauer-Alarm-Thema. Auf der Liste der Vorwürfe von Familie Belda steht jedenfalls auch dies: verdrecktes Bett, mangelhafte Betreuung, lange Wartezeiten, wenn per Knopfdruck nach einer Pflegekraft gerufen wird, keine Unterstützung bei Körper-und Mundhygiene.

Experten sehen strukturellen Mangel

Für Patientenschützer sind das häufig gehörte Vorwürfe. „Stiefmütterlich“ behandelt fühlen sich immer mehr Patientinnen und Patienten. Lange Wartezeiten, keine Ansprechpartner, verschmutzte Bettwäsche, nicht abgeräumte Essenstabletts sowie keinerlei Unterstützung bei der Hygiene: Das sind für Experten keine Einzelfälle, sondern struktureller Mangel, quasi der neue Normalzustand. Die Pflegekräfte kommen mit der Arbeit einfach nicht mehr hinterher, die OP-Teams oft auch nicht.

Bei Mutter Antje Belda war der nächste Operationstermin dann für den dritten Tag nach der Einlieferung angesetzt. Dazu habe sie erneut nüchtern sein müssen. Doch dann wurde auch der Eingriff wieder verschoben. „Meine Mutter war schon leicht dehydriert“, so Bianca Belda. Durch den merklich verschlechterten Zustand konnte die Mutter auch am vierten Tag zunächst nicht operiert werden. Sie hatte sich am Abend zuvor und in der Nacht übergeben müssen. „Ihr Körper hat schlapp gemacht. Fast keine Flüssigkeit, wenig Nahrung – weil keine Hilfe da war.“ Am Nachmittag wird Antje Belda an einen Tropf gehängt und es geht auch endlich in den OP.

Doch auch nach dem Eingriff bleibt der Krankenhausaufenthalt für die Patientin und ihre Familie kompliziert. Denn was mit der Aufnahmediagnose „Oberschenkelhalsbruch“ zwar nicht trivial, aber als Routinefall begonnen hat, nimmt während des Krankenhausaufenthaltes eine bedrohliche Entwicklung – der Gesamtzustand hat sich drastisch verschlechtert. „Zwei Tage nach der Operation hatte ich ein Telefonat mit der ärztlichen Klinikleitung“, berichtet Tochter Bianca Belda. Dort sei ihr vermittelt worden, dass ihre Mutter offensichtlich ihren Lebenswillen verloren habe. Die Familie solle noch möglichst viel Zeit mit ihr verbringen. „Das hat uns wirklich tief getroffen.“

Nach knapp zwei Wochen Klinikaufenthalt kann Antje Belda schließlich das Krankenhaus in eine Kurzzeitpflege verlassen. „Nach Ankunft wurde sie erst einmal gewaschen und gepflegt und mit Flüssigkeit versorgt. Ihr Zustand hat sich in dieser kurzen Zeit so merklich gebessert“, sagt die Tochter.

Rückmeldungen von Patienten ausdrücklich erwünscht

Das Klinikum der Region Hannover hat auf Nachfrage zu dem Fall umfangreich Stellung genommen – allerdings wird dabei nicht jede Frage konkret beantwortet, die der Fall aufwirft. Man sei froh, dass das eigentliche Behandlungsergebnis ein sehr gutes sei. „Die Verletzungen von Frau Belda konnten gut operativ behandelt werden und der Heilungsverlauf war erstaunlich zufriedenstellend,“ so Klinikumssprecher Steffen Ellerhoff.

„Wir können verstehen, dass die Angehörigen unserer Patientin sich in der jüngsten Zeit unter einem enormen Druck befunden haben und auch weiter befinden, da die chronischen Erkrankungen der Mutter und Schwiegermutter und ihr allgemeiner Gesundheitszustand sicherlich auch zu erheblichen Belastungen im familiären Kontext führen“, heißt es seitens des Krankenhauses.

Unter Beibehaltung der Höflichkeit wird es dann aber noch deutlicher: „Während des Aufenthaltes unserer Patientin haben sich alle Beteiligten, vom Sozial- und Pflegedienst, bis hin zum ärztlichen Dienst redlich bemüht, in einen möglichst konstruktiven Austausch mit den Angehörigen zu treten, was sich aber zunehmend herausfordernd gestaltete“, stellt das Klinikum fest. Und: „Grundsätzlich sind wir immer an Rückmeldungen von Patientinnen und Angehörigen interessiert, um unsere Abläufe und Prozesse auf mögliche Schwachstellen überprüfen zu können“, so Kliniksprecher Ellerhoff. Im vorliegenden Fall sei von dieser Möglichkeit kein Gebrauch gemacht worden, sondern es sei der Weg an die Öffentlichkeit gewählt worden. „Wir bedauern diesen Schritt, da wir eine direkte Kommunikation im Sinne des Patientinnenwohls für zielführender halten.“