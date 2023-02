﻿Spektakulärer Plan: Entsteht ein neues Großkrankenhaus in Lehrte-Hämelerwald?

Das hoch verschuldete Regionsklinikum (KRH) könnte seine bisherigen Häuser in Großburgwedel und Lehrte schließen und zusammen mit Peine ein neues Großkrankenhaus an der A2 in Hämelerwald errichten. Ein Experte hat diesen Plan jetzt im Aufsichtsrat vorgestellt – mitsamt einer Idee für den Standort Laatzen.

Hannover. Bei den Beratungen des Aufsichtsrats des Klinikum Region Hannover (KRH) um eine neue Struktur hat es einen überraschenden Experten-Vorschlag gegeben. Der während der Corona-Pandemie bundesweit bekannt gewordene Präsident der Deutschen Gesellschaft für Internistische Intensivmedizin und Notfallmedizin, Professor Christian Karagiannidis, hält die bisherigen Umbau-Pläne für den Norden und Osten der Region für unzureichend.

Regionspräsident Steffen Krach (SPD), zugleich auch KRH-Aufsichtsratschef hatte Prof. Karagiannidis als Experten in die jüngste Sitzung des Aufsichtsrats geladen. Dort kritisierte der Experte aus Köln dann nach dem Bericht von Sitzungsteilnehmern die unzureichenden Planungen der Geschäftsführung für den nordöstlichen Bereich mit dem umstrittenen Krankenhaus in Lehrte und der Klinik in Großburgwedel.

„KRH muss Peine mitdenken“

Kernpunkt der Kritik: Die Geschäftsführung des Klinikums habe nicht über die Regionsgrenze hinausgedacht. Nicht weit entfernt von Lehrte liegt auch das Krankenhaus Peine, das als sanierungsbedürftig gilt. Die Nachbarstadt hatte das zeitweise defizitäre Krankenhaus 2003 an den Betreiber AKH Celle verkauft, unter deren Leitung sich das Defizit vergrößerte. Inzwischen gehört es wieder Stadt und Landkreis Peine. Die bisherigen Bemühungen aus Peine vom Krankenhausplanungsausschuss dafür Geld zu erhalten, waren nicht erfolgreich. Professor Karagiannidis, auch Berater der Bundesregierung, hatte dem Aufsichtsrat deshalb vorgeschlagen, in der Mitte zwischen Peine, Lehrte und Großburgwedel eine Zentralklinik zu bauen, die dann für diesen Bereich unter anderem die Notfallversorgung sicherstellen könnte.

Denkbar ist offenbar ein Standort in Lehrte-Hämelerwald in direkter Nähe zur A2. Dann würde es keinen Neubau in Großburgwedel geben. Und das bisherige Krankenhaus am Lehrter Zentrum würde geschlossen werden. Die Landesregierung erwartet bei der Krankenhausplanung, über Gebietsgrenzen hinaus zu denken.

Überraschender Vorschlag: Prof. Christian Karagiannidis berät die Bundesregierung bei der Krankenhausreform. © Quelle: IMAGO/Jürgen Heinrich

„Experte hält Standort Laatzen für verzichtbar“

Wie berichtet, plant die Geschäftsführung des finanziell schwer angeschlagenen hannoverschen Regionsklinikums die Schließung des Standorts in Lehrte. Dort ist der Widerstand gegen die Pläne allerdings groß, auch SPD und Grüne in Lehrte wehren sich. Für Großburgwedel gibt es bereits seit Jahren Neubaupläne, das KRH hatte bereits vor drei Jahren ein entsprechendes Grundstück gekauft. Allerdings führt durch das Areal möglicherweise die geplante Neubaustrecke der Bahn. Und es gibt Pläne für eine Stromtrasse, die auch das Grundstück betreffen könnte.

Karagiannidis hat in der Sitzung auch vorgeschlagen, das Agnes-Karll-Krankenhaus in Laatzen zu schließen. Der dort erfolgreiche Bereich der Schulterbehandlungen könnte an einen anderen Standort verlagert werden. Die Notfallversorgung gilt durch die Nähe des Bereichs zu Hannover als gut.

Hoher Sanierungsbedarf in Neustadt

Völlig offen ist derzeit, wie es mit den Krankenhaus in Neustadt weitergeht. Die Klinik gilt als sanierungsbedürftig, nach dem derzeitigen Stand wären dafür 280 Millionen Euro notwendig, heißt es aus dem Aufsichtsrat. Innerhalb des KRH gibt es offenbar Stimmen, die eine Verlagerung ins Klinikum Robert Koch in Gehrden befürworten.

Sollten die Pläne so realisiert werden, hätte das KRH in Zukunft nur noch drei Standorte für die Versorgung der Patientinnen und Patienten außerhalb der Psychiatrie: den Standort Mitte mit dem Siloah, in das das Nordstadtkrankenhaus integriert werden soll, Gehrden und ein möglicher Neubau als Ersatz für Lehrte, Großburgwedel und Peine. Eine Entscheidung ist aber längst noch nicht gefallen. Im März trifft sich der Aufsichtsrat noch zu zwei weiteren Sitzungen. Derzeit ist noch unklar, ob dann das Zukunftskonzept steht.

