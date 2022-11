﻿Personalkarussell dreht sich: Bekommt Hannover eine Polizeipräsidentin?

Bei der Polizei in Niedersachsen dreht sich das Personalkarussell: Hannover könnte im kommenden Jahr zum ersten Mal eine Polizeipräsidentin bekommen. Gwendolin von der Osten, zurzeit Polizeipräsidentin in Göttingen, werden gute Chancen auf die Nachfolge des im März 2023 ausscheidenden Amtsinhabers Volker Kluwe eingeräumt.

Hannover. Hannover könnte bald seine erste Polizeipräsidentin bekommen. Als Nachfolgerin für den voraussichtlich am 31. März 2023 endgültig ausscheidenden Volker Kluwe (66) wird Gwendolin von der Osten (51) gehandelt. Die gebürtige Braunschweigerin und derzeitige Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen ist in der Landeshauptstadt keine Unbekannte: Sie leitete schon das Kommissariat Lahe und auch die damalige Inspektion Mitte mit der bekannten „Herschelwache“. Aber auch Thorsten Massinger, der zurzeit im Niedersächsischen Innenministeriums tätig ist, werden in gut informierten Polizeikreisen Chancen eingeräumt, der nächste Polizeipräsident in Hannover zu werden.

Wie immer nach einer Landtagswahl mit Regierungswechsel dreht sich auch diesmal wieder das Personalkarussell bei der Polizei. Sicher scheint von allem eines: Ein Wechsel von Gwendolin von der Osten zurück nach Hannover. Die Volljuristin, die erst 2003 in den Dienst der niedersächsischen Polizei eintrat, lebt trotz ihres Postens in Göttingen weiter mit ihrer Familie in der Landeshauptstadt. Sie ist Mutter von drei Kindern.

Gwendolin von der Osten: Zurzeit ist die 51-Jährige Präsidentin der Polizeidirektion Göttingen. © Quelle: Christina Hinzmann

Neben dem Amt als mögliche neue Polizeipräsidentin von Hannover wird die 51-Jährige aktuell auch mit einem neuen Job im Innenministerium in Verbindung gebracht – im Landespolizeipräsidium. Insider halten es für möglich, dass Präsident Axel Brockmann dort seinen Posten räumen muss.

Landespolizeipräsident Brockmann: Gehen oder bleiben?

Obwohl er nach Informationen dieser Zeitung in den vergangenen fünf Jahren, in denen die Große Koalition in Niedersachsen regierte, Innenminister Boris Pistorius (SPD) äußerst loyal gegenüber gewesen sei, ist nicht ausgeschlossen, dass er dennoch gehen muss – er hat das CDU-Parteibuch. Es gibt allerdings auch Stimmen, die sagen, dass Brockmann trotz jetzt rot-grüner Regierung weiter im Amt bleibe und sein Stuhl keineswegs wackele.

Landespolizeipräsident Axel Brockmann: Bleibt er im Amt oder muss er gehen? © Quelle: Moritz Frankenberg/dpa

Als Rot-Grün 2013 die Macht übernahm, sorgte Pistorius für Furore, weil er gleich mehrere Polizeipräsidenten feuerte – darunter damals auch Brockmann. Er war zu dem Zeitpunkt der Leiter der PD Hannover. Die Opposition kritisierte seinerzeit den Schritt als „Paradebeispiel roter Parteibuchwirtschaft“. Die Spitzen der Polizei sind allesamt politische Beamte. Sie können jederzeit ohne Angabe von Gründen entlassen werden.

Verfassungsschutz: Spitzenposten vakant

Vakant ist zurzeit der Posten des Präsidenten des Niedersächsischen Verfassungsschutzes. Der bisherige Behörden-Chef, Bernhard Witthaut, ist Ende Oktober in den Ruhestand gegangen. Dem Vernehmen nach sei Gwendolin von der Osten auch diese Position angeboten worden – sie habe angeblich abgelehnt.

Hört Ende März 2023 auf: Hannovers Polizeipräsident Volker Kluwe (66). © Quelle: Moritz Frankenberg

Wer bekommt nun welchen Posten? Das Innenministerium äußert sich aktuell noch zu keiner Personalie. Bis zum endgültigen Weggang von Volker Kluwe sind es noch vier Monate – über die Nachfolge werde "zu gegebener Zeit entschieden", teilte Ministeriumssprecherin Svenja Mischel mit.

Von Britta Mahrholz