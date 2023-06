Knackt Hannover nächste Woche die 30-Grad-Marke?

Verkehr

Am Grünen Brink in Springe: Keine Schonfristen für wildes Parken

Es gibt keine Schonfristen: Das ist zum Wildparken an der Straße Am Grünen Brink in Springe aus dem Ordnungsamt zu hören. Am Mittwoch hatten vereinzelt Fahrzeuge über einen längeren Zeitraum direkt an der Straße geparkt – teils sogar recht nah am Einmündungsbereich zur Bahnhofstraße.