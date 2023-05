﻿Knallgeräusche in der Luft: Eurofighter-Einsatz ist kein Einzelfall

Hannover. Ein Passagierflugzeug fliegt ohne Funkkontakt in den deutschen Luftraum ein – und setzt damit einen komplexen Mechanismus in Gang, bei dem die Luftwaffe im Rahmen ihrer militärischen Luftraumüberwachung auf den Plan gerufen wird. So war es auch am frühen Nachmittag des 1. Mai, als zwei heftige Knallgeräusche die Menschen in der Region Hannover und weit darüber hinaus aufschreckten. Der Grund für die explosionsartigen Geräusche: Die Quick Reaction Alert (QRA), eine schnelle Eingreiftruppe der Luftwaffe, war mit zwei Eurofightern in Überschallgeschwindigkeit gegangen, weil sie schnellstmöglich die Ursache für den fehlenden Funkkontakt der Zivilmaschine aufklären wollte. Derartige Einsätze sind kein Einzelfall, sie ereignen sich nach Angaben der Luftwaffe ein- bis zweimal im Monat.

„Im Bereich der tschechischen Grenze in Bayern war das Flugzeug ohne Funkkontakt in den deutschen Luftraum geflogen, woraufhin die Piloten der QRA zur Sichtidentifizierung aufgestiegen sind“, erklärt Oberstleutnant Matthias Boehnke von der Presseabteilung der Luftwaffe. Dabei handelte es sich um ein Passagierflugzeug vom Typ Boeing 737 der niederländischen Airline Transavia, das in Mykonos gestartet und in Richtung Amsterdam unterwegs war. Maximal 15 Minuten hatten die Piloten laut Boehnke nach der Alarmierung Zeit, um ihre Maschinen in die Luft zu bekommen – die beiden schafften es jedoch innerhalb von sechs Minuten. Um 12.26 Uhr war der Alarm eingegangen.

Flugsicherung ist für die Alarmierung zuständig

Alarmiert wurde die sogenannte Alarmrotte QRA von der Deutschen Flugsicherung, die auch für die überörtliche militärische Flugsicherung in Deutschland zuständig ist. Die QRA-Maschinen vom Typ Eurofighter Typhoon sind derzeit an zwei Standorten stationiert – in Rostock-Laage und in Neuburg an der Donau (Bayern). Im Fall des aktuellen Einsatzes starteten die beiden Jets in Rostock-Laage, da sie von dort aus schneller die Boeing 737 erreichen konnten. Konkret waren es Eurofighter des Taktischen Luftwaffengeschwader 73 „Steinhoff“.

Eurofighter-Pilot nutzt internationale Sichtzeichen

Um die Boeing möglichst schnell zu erreichen, seien die Piloten mit hohem Tempo geflogen – sie hätten in rund 12.000 Metern Höhe bei Hannover kurz vor 13 Uhr dann die Schallgeschwindigkeit mit etwa 1200 Stundenkilometern erreicht, berichtet Boehnke. Südlich von Münster hätten die Eurofighter die Boeing dann um exakt 12.56 Uhr eingeholt – und sich dabei auf besondere Weise verständigt. „Wenn kein Funkkontakt zwischen dem Flugzeug und der Kontrollstelle der zivilen Flugsicherung am Boden mehr besteht, kommunizieren die Piloten mittels international standardisierter Sichtzeichen untereinander“, erklärt der Oberstleutnant.

Der Pilot der Boeing habe seinen Fehler daraufhin offenbar recht schnell bemerkt – kurze Zeit später meldete die Flugsicherung in Maastricht wieder einen Funkkontakt mit dem Zivilflugzeug. Daraufhin konnten die Eurofighter wieder abdrehen. „Nach aktuellem Stand hatte der Pilot eine falsche Funkfrequenz eingestellt“, sagt Boehnke. Darum war die Maschine nicht erreichbar.

Im Ernstfall: Abdrängen und zur Landung zwingen

Der Presseoffizier berichtet, dass Einsätze dieser Art gar nicht so selten seien. Sie kämen etwa ein bis zwei Mal im Monat vor, „geschätzt etwa 18 Mal im Jahr“. Einen solchen Fall bezeichnen Militärs als „Comloss“, als Verlust jeglicher Kommunikation mit dem Flugzeug. Solange es dabei bleibt und keine Verschärfung der Lage eintritt, bleibt es ein nationales Anliegen. Der jeweils zuständige Pilot hat in der Luft noch die Möglichkeit, ein Zivilflugzeug abzudrängen oder es zur Landung zu zwingen. Einen Abschuss kann laut einem Urteil des Bundesverfassungsgesetzes von 2013 nur die Bundesregierung in sogenannten Eilfällen erlauben.

Ein Einsatz mit sogenannten Abfangjägern wie der vom 1. Mai wird vom Luftlagezentrum der Bundeswehr in Kalkar (Nordrhein-Westfalen) aus koordiniert, wo alle Informationen zusammenlaufen. Die rechtlichen Vorgaben für einen Einsatz ergeben sich aus dem Luftsicherheitsgesetz und der einschlägigen Rechtsprechung. Nur die Luftwaffe ist in Deutschland mit ihren Eurofighter-Kampfflugzeugen in der Lage, ein hoch und schnell fliegendes Flugzeug wie im aktuellen Fall die Boeing 737 abzufangen.