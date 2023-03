﻿Was nun? Genossenschaftsidee für Kneipe ist bemerkenswert

Die beliebten Betreiber der Kneipe Was nun? in Hannover geben auf. Um den Laden und dessen offene Atmosphäre zu retten, ist es eine gute Idee, wenn eine Genossenschaft das Ruder übernimmt, findet Bärbel Hilbig.

Hannover. Die enge Verbundenheit vieler Stammgäste mit der Nordstädter Kneipe Was nun? ist schon etwas Besonderes. Sicher lieben Kneipengänger ihre jeweilige Lieblingspinte, sonst würden sie ja nicht regelmäßig hingehen. In der Kneipe Was nun? haben Wirtin und Wirt aber über Jahrzehnte eine Vertrautheit mit ihren Gästen aufgebaut, die noch einmal mehr heraussticht.

Ungewöhnlich für eine Großstadt ist auch die breite Mischung an Menschen, die sich in der Eckkneipe wohlfühlen. Es kommen Schüler und Studierende, Familien, Berufskollegen und Senioren. Dass hier eine offene Atmosphäre entstanden ist, in der viele miteinander ins Gespräch kommen, liegt an der zugewandten Art der Gastgeber.

Deshalb ist der Wunsch verständlich, die Kneipe zu retten. Ob das klappen kann, wird sich zeigen. Mit dem Abschied der Betreiber ändern sich die Grundvoraussetzungen. Denn eine echte Kneipe erhält ihren Charakter durch ihre Wirte. Dennoch ist die Initiative zur Gründung einer Genossenschaft für das Was nun? bemerkenswert genug. Vielleicht trägt der graswurzelbewegte Schwung ja und die Kneipe findet weiter ihre Gäste. Die treuen alten und immer wieder neue, wie bisher auch.