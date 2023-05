﻿Nach 54 Jahren schließt Hannovers letzte inhabergeführte Zoohandlung

Hannover. So langsam leeren sich die Regale. Käfige gibt es kaum noch. Vieles ist bereits im Abverkauf, denn im Juni schließt Hans Dieter Kneuertz nach 54 Jahren seinen Laden in der Stüvestraße in der Südstadt. Damit endet die Ära der letzten inhabergeführten Zoohandlung Hannovers.

„Es war eine schöne Zeit“, sagt Kneuertz mit Blick auf die vergangenen Jahrzehnte. Dabei stand der Beginn unter keinem guten Stern. Als er 1969 im Januar seine erste Lieferung entgegennehmen wollte, verhinderte Schnee, dass der Tieflader vor das Geschäft vorfahren konnte. Und auch mit Fischen, die früher genau wie Kaninchen und Meerschweinchen zum Angebot des kleinen Ladens gehörten, gab es Probleme. „Die Fische wurden aus dem Ausland importiert, aber von den Händlern nicht richtig akklimatisiert. Ein Drittel der Tiere war bereits am nächsten Tag tot.“ Doch von Rückschlägen ließ sich der Tierliebhaber nicht unterkriegen. Ganz im Gegenteil sogar. Nach gut drei Jahren erweiterte er das Geschäft durch Anmietung einer angrenzenden Ladenfläche.

Papagei Lora gehörte lange zum Geschäft

So begrüßt Kneuertz seit einem halben Jahrhundert Kundinnen und Kunden in der Südstadt – viele Jahre mit Unterstützung von Papagei Lora aus Argentinien. „Lora sagte oft ,alte Eule’ oder ,Köpfchen kraulen.’ Er sprach überwiegend mit Frauen. Ich war nur geduldet und wurde gebissen, wenn ich ihm bei Damenkontakt zu nah kam.“ Seit Jahren steht Kneuertz aber wieder allein im Geschäft. Er trennte sich schweren Herzens nach 35 Jahren von Lora und gab ihn in die Hände eines jungen Pärchens. Dieses besaß bereits zwei Weibchen und eine Indoor- wie Outdoor-Voliere. „Lora geht es sehr gut. Er ist jetzt der König.“

Nur noch als Foto im Geschäft: Papagei Lora ist mittlerweile in ein neues Zuhause gezogen, wo er mit zwei Weibchen durch die Voilere fliegen kann. © Quelle: Nancy Heusel

Und auch für Kneuertz selbst sind die Tage im Laden langsam gezählt. Über ein halbes Jahrzehnt war er mehrmals täglich dort, um sich um die Tiere zu kümmern – auch am Wochenende und an Feiertagen. Im Juni ist dann aber Schluss. „In all den Jahren musste ich den Laden nur an drei Tagen schließen. Der Laden war mein Leben“, erzählt Kneuertz und fährt fort: „Ich habe einen Schrebergarten. Da gibt es immer was zu tun. Deshalb schließe ich auch zum Sommer. Dann muss ich nicht direkt die vier Wände in meiner Wohnung anstarren.“

Das Wohl der Tiere steht im Vordergrund

Bei den Stammkunden kommt die Nachricht über die bevorstehende Schließung zwar nicht so gut an, doch sie zeigen Verständnis für die Entscheidung des mittlerweile 80-jährigen Inhabers. Einige haben sogar säckeweise das von Hand gemischte Futter von Kneuertz auf Vorrat gekauft, da ihre Tiere das industriell hergestellte Futter nicht fressen, sagt er. Und auch die Tipps des sympathischen Verkäufers werden Kunden sicher vermissen. Das Telefon klingelt: „Nein Apfelsinen haben zu viel Säure. Besser sind Äpfel, Mohrrüben und Petersilie, aber nicht zu viel. Lieber einen Teil selber essen“, berät Kneuertz eine Kundin.

Schließt im Juni: Die letzte inhabergeführte Zoohandlung Hannovers in der Stüvestraße (Südstadt). © Quelle: Nancy Heusel

Neben telefonischer Beratung gehören für Kneuertz auch Hausbesuche zum Service. Eine ältere Dame betritt den Laden und kauft vier Säcke Blumenerde. Zwei will sie direkt mitnehmen, die anderen beiden später abholen. Kneuertz erkundigt sich kurz nach der Adresse und bietet dann an: „Das ist ja ganz um die Ecke. Um 18 Uhr schließe ich den Laden, dann kann ich auch alle vier Säcke rumbringen.“ Die Kundin nimmt dankend an. Und wer Vögel in seinem Geschäft gekauft hatte, durfte diese zudem während Reisen in Pflege geben. „Im Sommer konnte man im Laden manchmal kaum noch ein Wort verstehen.“

Klassische Musik lässt Wellensittiche aufblühen

Aktuell hingegen ist es ruhig im Laden. Ein paar Wellensittiche sitzen in dem Käfig im Schaufenster und haben den Schnabel ins Gefieder gesteckt. Sie scheinen klassische Musik genau so zu lieben wie Kneuertz. Denn als dieser das Radio anschaltet, strecken die bunten Tiere sich sofort. Einige steigen pfeifend mit in die Musik ein.

Suchen ein neues Zuhause: Noch gibt es Wellensittiche von einem hannoverschen Züchter bei Kneuertz zu kaufen. © Quelle: Nancy Heusel

Die Tiere stammen von einem Züchter aus Hannover und gehen auch wieder dort hin zurück, falls Kneuertz sie nicht mehr rechtzeitig verkauft. Denn obwohl er seit seiner Jugend mit Tieren zu tun hat, verzichtet er nun schweren Herzens darauf, welche zu behalten. „Die Tiere sind uns ausgesetzt und wir haben eine Verantwortung für sie. Wenn mir was passiert ... das kann ich nicht machen“, begründet er seine Entscheidung in Hinblick auf sein Alter.

Restbstände werden wahrscheinlich gespendet

Aus diesem Grund habe er auch schon den Verkauf von Tieren verweigert. Einmal wollte eine Person mit zwei Katzen Wellensittiche kaufen. Dies konnte Keunertz jedoch nicht verantworten, da die Wellensittiche in ständiger Angst gelebt hätten und die Katzen dauerhaft mit ihrem natürlichen Jagdtrieb konfrontiert worden wären.

Vor vier Jahren: Damals lebte Lora noch in dem Geschäft und auch die Regale waren noch deutlich voller. © Quelle: Florian Petrow (Archiv)

Und was ist mit den anderen Waren, die nicht verkauft werden können? „Das Futter fresse ich selber und ins Streu kann ich reinkacken“, witzelt der schlagfertige Inhaber, bevor er die ernsthafte Antwort gibt: Er zieht eine Spende ans Tierheim in Erwägung. „Es regelt sich im Leben alles. Das war schon früher so.“