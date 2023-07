KnipzKiste am Nordufer: Ihr Foto vom Maschseefest

Hannover. Streetfood, Konzerte und DJ-Sets erwarten die Gäste rund um den Maschsee. Beim Maschseefest 2023 hofft die Stadt Hannover auch in diesem Jahr auf rund zwei Millionen Menschen, die an den 19 Tagen internationale Gastronomie und ein großes Bühnenprogramm finden.

An der „Waterkant“ am Nordufer steht die KnipzKiste – unsere Fotoaktion. Haben Sie schon ein schönes Foto am Maschsee von sich gemacht? Hier finden Sie es nun. Suchen Sie dazu einfach den Zeitpunkt aus, an dem Sie Ihr Foto gemacht haben, wählen Sie Ihr Bild aus – und laden Sie es ganz leicht herunter.

So wird Ihnen das Maschseefest und Ihr besonderer Moment an der Maschsee-Bühne und am „Waterkant“ lange im Gedächtnis bleiben.

