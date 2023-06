Bahnverkehr

Verkehrsverbund in Hannover will Deutschlandticket als Chipkarte einführen

In der Region Hannover soll das preisgünstige Deutschlandticket für den Bahnverkehr künftig nicht mehr nur in digitaler Form, sondern auch als Chipkarte erhältlich sein. Der Verkehrsverbund GVH will sie vom Jahresende an ausgeben.