﻿Knorkator: Alf Ator war unsterblich in ein Mädchen aus Hannover verliebt

Sie nennen sich „Die meiste Band der Welt“, sorgen mit ihren Texten und ihrem Aussehen für Aufsehen: Knorkator kehren am 24. Februar mit ihrer speziellen Musik in Hannovers Capitol ein. Wir haben mit Bandgründer Alf Ator (56) über ihr Album „Sieg der Vernunft“, Gesellschaftskritik und seine Hannover-Liebe gesprochen.

. Herr Ator, Knorkator wird gern als satirische Band bezeichnet. Wie viel haben Sie aktuell zu lachen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Es ist ein bisschen die Krux. Ich denke, wenn man das Leben richtig angeht, hat man immer was zu lachen. Allerdings habe ich es leicht, weil ich in einem Teil der Welt lebe, in der krasse, furchtbare Dinge bisher nicht stattfinden. Ich kenne Bilder aus sehr armen Ländern mit vielen Problemen, auf denen Menschen aber auch lachen. Das sollte sich unsereins hier öfter vor Augen führen. Wenn man auf die richtigen Dinge schaut, kann man fröhlich durch die Welt gehen. Was nicht bedeutet, alles einfach so hinzunehmen, allzu große Verbissenheit führt aber manchmal am Ziel vorbei. Es gibt Vieles, das nicht lustig ist, nur sollten wir nicht nur das in unseren Köpfe haben.

Neues Album: Knorkators „Sieg der Vernunft“. © Quelle: Tubareckorz

Ihr Album heißt wie die Tour, „Sieg der Vernunft“. Ist das eine Bestandsaufnahme, ein Hilferuf oder eine Zukunftsvision?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wir schreiben nur Songs, die uns am Herzen liegen. In rosigen Zeiten ist man ausgelassener und ergötzt sich an Nebensächlichkeiten. Heute sind es andere Dinge, die den Alltag bestimmen und das schlägt sich in den Liedern nieder. Wobei wir immer noch Quatschsongs haben und welche, die sich nur um sich selbst drehen. Generell ging es schon immer um die große Frage, wie wir an die Welt rangehen. Das sind nicht nur aktuelle politische Fragen, sondern auch ewige Themen. Früher lief Politik irgendwie ab, man konnte sich ihr auch entziehen. Heute betreffen viele Entscheidungen Menschen ganz direkt. Man kommt gar nicht drumherum, sich dafür zu interessieren, was da debattiert wird. Da fragen wir uns natürlich, wo die Reise hingeht, was wir gut und was schlecht finden. Trotzdem bemühe ich mich, eher allgemein zu bleiben. Schließlich sollen die Songs in zehn, 50 und 1000 Jahren noch verstanden werden. An Mehrwertsteuerthemen oder eine wiederholte Berlin-Wahl wird sich da kaum einer erinnern (lacht).

„Die meiste Band der Welt“: Alf Ator (hinten links) ist Gründer der Band Knorkator. © Quelle: Gerhard Westrich

Ihren Texten wird ein „erheblicher Anteil intelligenter Gesellschaftskritik“ attestiert. Fühlen Sie sich damit manchmal eher allein?

Es würde eine Menge Selbstherrlichkeit und Hybris erfordern, zu sagen, mit meiner äußerst intelligenten Kritik an der Gesellschaft stehe ich alleine da. Aber wenn du das jetzt schon so sagst, will ich nicht widersprechen. Leider hat solche Kritik nicht die Oberhand. Humor und Satire sind weit verbreitet, werden leider nur nicht zielführend als Mittel eingesetzt. Den vermeintlichen politischen Gegner zu diskreditieren, indem man peinliche Nebensächlichkeiten aufzählt, ist gemessen an der Brisanz der Probleme Kinderkacke. Es ist hinterlistig, nicht über die Probleme zu reden, sondern über Menschen, die Probleme ansprechen. Vielleicht passiert das, weil man merkt, am Ende nicht als Sieger aus der Diskussion hervorzugehen. Dann greift man lieber den Gegner an. Eine persönliche Beleidigung ist viel unterhaltsamer als eine sachliche Diskussion. Eine intelligente, zielorientierte und nicht egobehaftete Art miteinander zu sprechen, würde uns deutlich weiterbringen.

Alf Ator *1. August 1966 in Schwerin. Sein bürgerlicher Name: Alexander Thomas. Sein Vater ist Bildhauer, die Mutter Lehrerin. Mit Sänger Stumpen (Gero Ivers, 58) gründet er 1995 die Band Knorkator in Berlin. Die beiden kennen sich schon länger, haben bereits Ende der 1980er-Jahre in der Formation Funkreich zusammen Musik gemacht, trennten sich aber wegen Differenzen. Knorkator haben in der ersten 15 Jahren ihrer Bandgeschichte gut 700 Konzerte gespielt, unter anderem in Wacken, dem Rockharz Open Air, dem Bizarre-Festival. Bislang haben sie elf Alben veröffentlicht. Alf Ator veröffentlicht zudem Comics, Gedichte und Kurzgeschichten, außerdem malt er und veröffentlichte zwischen 2007 und 2016 monatliche Kolumnen im „Maulbeerblatt“. Er lebt im Berliner Bezirk Köpenick. www.knorkator.de

Die Spaltung der Gesellschaft machen Sie auch zum Thema.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Dabei haben wir es bei uns mit Problemen zu tun, die eine solche Spaltung gar nicht hervorrufen müsste. Wenn es physikalisch möglich wäre, alle Menschen an einen Tisch zu holen und über grundsätzliche Randbedingungen abstimmen zu lassen, würden 80 Prozent wahrscheinlich einer Meinung sein. Ich meine Werte, die wir uns seit Hunderten Jahren erarbeitet haben. Ich fände es hoch interessant mal zu schauen, bis zu welchem Punkt man einer Meinung ist, und an welchem es auseinander geht. Dazu kommt es so gut wie nie. Schade.

https://www.youtube.com/watch?v=k-NkbYeIB_A

Wie passen da die Worte „Rache“, „vernichten“, „töten“ rein – alle kommen im Lied „Sieg der Vernunft“ vor?

Der Song handelt von unser aller Unfähigkeit, mit kühlem Verstand zielführend über Dinge zu reden. Viele von uns sind damit beschäftigt, der vermeintlich anderen Seite zu erklären, was vernünftig ist. Am Ende schaukeln sich Diskussionen über den Umgang miteinander hoch und man haut sich die Birne ein, anstatt miteinander zu reden. Es mündet beispielsweise in einen Krieg, obwohl man genau den verhindern wollte. So à la: Wir wollen Frieden, ihr wollt ihn nicht, deshalb müssen wir euch alle vernichten und töten.

Lesen Sie auch

Und was hat es mit dem Cover von Blondies „One way or another“ auf sich? Wie sind Sie darauf gekommen?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ich suche hin und wieder immer nach geeigneten Coversongs. Wobei mir es weniger um die Message geht, sondern das Lied noch mal neu zu betrachten, in der Komposition einen Kern zu finden, den man auch anders hätte herauskitzeln können. Das Original ist schon eine Up-Tempo-Nummer, aber ich dachte, es könnte noch ein bisschen härter sein und hypnotischer ins Hirn ballern. Erst beim Machen ist mir aufgefallen, dass es um Stalking geht und ich habe dann versucht, es größer und mächtiger werden zu lassen. Damit ist auch ein bisschen der große Bruder gemeint, der einen überwacht und sagt, ich kriege dich.

Wie steht es aktuell um die andere Kunst, die Sie lieben – die Malerei? Seit Juni 2022 haben Sie dazu gar nichts mehr bei Instagram gepostet.

Das liegt unter anderem daran, dass man mein Atelier nicht heizen kann. Somit male ich nur im Sommer. Dann habe ich mich vor ein paar Monaten noch mal vermehrt …

Gratuliere!

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Danke. Deswegen hatte ich ein paar andere Dinge um die Ohren. Hinzu kam unser Albumrelease und ich konnte mich nicht so sehr der Malerei widmen. Aber ich bin guter Dinge, dass im Sommer wieder mehr kommt.

In Hannover wohnte Ators große Liebe

In Hannover spielen Sie im Capitol. Gibt es eine Lieblingsgeschichte zur Stadt?

Schulfreunde meiner Eltern, noch aus der Zeit vor dem Mauerbau, die wohnen in Hannover. Hin und wieder haben sie uns in unserem kleinen Dörfchen bei Schwerin, in Dümmer, besucht. Als ich so 15 Jahre alt war und dieser Besuch an Pfingsten wieder kam, habe ich mich unendlich in das Mädchen verliebt, wir uns ineinander. Ich fing an, Briefe zu schreiben und wusste eigentlich, dass das keine Zukunft hat, diese Mauer war ja zwischen uns. Hannover war somit lange Zeit ein Symbol fürs Schwärmen.

Haben Sie noch Kontakt?

Nicht mehr so intensiv, aber wir kennen uns noch und haben uns auch noch gelegentlich gesehen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige