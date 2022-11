﻿„Keine Experimente, lieber Lösungen“: So diskutieren HAZ-Leser über die Pläne für den Köbelinger Markt

Hannovers Grüne wollen den Parkplatz an der Markthalle zum Freizeitgelände machen. Die Leser und Leserinnen der HAZ sehen die Pläne eher kritisch.

Was wird aus dem Köbelinger Markt? Im Sommer 2021 hatte die Stadt den Parkplatz schon einmal probehalber gesperrt.

Leser Martin Dankenbring aus Hannover: „Markthalle ist der größte Schandfleck“

Grundsätzlich eine schöne und zu befürwortende Idee. Zuvor sollte allerdings der größte Schandfleck, die Markthalle, grundlegend erneuert werden. Pläne hierzu gab es bereits, die auch sehr interessant waren. Umgesetzt wurde das leider nicht. So müssen Kunden und Standbetreiber mit maroden Toiletten, unhaltbarer Bausubstanz und starkem Ungezieferbefall von Ratten und Mäusen vorliebnehmen. Die Betreibergesellschaft verweist hierbei auf den bestehenden Denkmalschutz und dass damit verbundene Änderungen nicht durchgeführt werden dürfen. Ob ein solches Loch schützenswert ist, vermag ich zu bezweifeln, dann doch lieber gleich einen Grundschliff in das gesamte Areal bringen. Martin Dankenbring, Hannover

Leser Hans-Jürgen Maß aus Ronnenberg: „Grün-Rot ist eher eine Spaßbremse“

Wann hört es endlich auf mit der Vernichtung von Gewerbe in der Innenstadt von Hannover? Grün-Rot (mehr die Grünen) will scheinbar eher eine Spaßbremse sein. Macht doch die Markthalle gleich ganz zu. Die CDU freut sich schon. Na ja, ich vermute, die Quittung kommt bei den nächsten Kommunalwahlen. Hoffentlich. Hans-Jürgen Maß, Ronnenberg

Leserin Angelika Hinz aus Hannover: „Selbstherrliche Politiker“

Geht’s noch? Vom neuen Spaßplatz zu reden ist bei dem fortschreitendem Zustand (Leerstand) der Innenstadt schon dreist. Haben nicht die negativen Reaktionen vom letzten Spaß auf dem Köbelinger Markt gereicht? Die berechtigten Sorgen der noch verbliebenen Geschäftsinhaber in der Innenstadt und der Marktbetreiber der Halle werden einfach ignoriert und missachtet.

Die Selbstherrlichkeit dieser Politiker ist nicht mehr zu ertragen. Es gibt hier in Hannover so viel zu tun, also Spaß beiseite, keine Experimente, sondern mal ernsthaft und mit Respekt nach Lösungen suchen und dann auch umsetzen. Angelika Hinz, Hannover

Leserin Ursula Tute aus Hannover: „Bäume müssen bleiben“

Es ist sehr zu begrüßen, dass dieser wunderschöne Platz aufgewertet werden soll, doch muss es gleich eine so große Veränderung sein? Ein Café, eine Eisdiele wären herrlich. Ein Bouleplatz würde dazu passen, aber keine größeren festen Freizeiteinrichtungen. Geschockt war ich von der aufgeworfenen Frage der SPD, was dann aus den Bäumen werden soll. Was für eine Frage!

Die Bäume sind das Pfund, mit dem dieser Platz punkten kann, sonst gibt es kaum Plätze mit Schatten spendenden Bäumen. Also die Frage allein ist schon absurd. Hoffentlich sehen das die Planer und Verantwortlichen auch so, sonst kann es lieber der Parkplatz bleiben. Ursula Tute, Hannover

