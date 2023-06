﻿Die Königsworther Straße in Hannover wird grüner

Calenberger Neustadt. Die Stadt entsiegelt in der Königsworther Straße Flächen an rund 20 Bäumen zugunsten einer luft- und wasserdurchlässigen Oberfläche. Durch die Vergrößerung der sogenannten Baumscheiben sollen sich die Standortbedingungen verbessern. Die Arbeiten im Kostenumfang von rund 25.000 Euro dauern zirka acht Wochen, teilt die Stadt mit. Insgesamt wird eine Fläche von etwa 355 Quadratmetern entsiegelt.

Natur bekommt mehr Raum

Zweck der Arbeiten laut der Stadt: Entsiegelte Böden tragen zur Versickerung von Regenwasser bei und unterstützen über die Vegetation die Verdunstung, die sowohl zugunsten eines kühleren Klimas als auch für die Steigerung der Luftfeuchtigkeit von Bedeutung ist. Die Bäume bekommen gleichzeitig mehr Wurzelraum und dadurch eine verbesserte Wasser- und Nährstoffversorgung.

„Das Stadtbid profitiert“

„Diese Maßnahme beeinflusst die Lebensgrundlage für die Bäume mitten in der Stadt positiv, zugleich profitiert das Stadtbild. Der zuständige Pflegebetrieb wird sukzessive die vergrößerten Baumscheiben mit einem mageren Sand-Kompostgemisch auffüllen und ein regionales Saatgut einsäen, um mit Blühpflanzen an dieser Stelle einen weiteren Beitrag zur Biodiversität in der Landeshauptstadt zu leisten“, hieß es. Im kommenden Jahr sei in der Königsworther Straße zudem die Entsiegelung des Mittelstreifens geplant.

