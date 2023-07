﻿Pro Familia: Kindliche Sexualität gehört zur gesunden Entwicklung

Hannover. Welchen Stellenwert hat Sexualpädagogik in einer Kindertagesstätte, und wie sollte diese umgesetzt werden? Für Fachberater für Sexualpädagogik der Beratungsstelle Pro Familia ist vor allem ein Fakt wichtige Voraussetzung im Umgang mit Sexualität und Kindergartenkindern. „Man muss zunächst den Unterschied begreifen zwischen kindlicher und Erwachsenensexualität.“

Kindliche Sexualität passiert

Während sich Erwachsenensex vor allem an Erotik, Romantik und Partnerschaft orientiere, gehöre kindlicher Sexualität zur natürlichen Entwicklung, die sich ganz unterschiedlich ausdrücken könne. „Zur kindlichen Sexualität etwa gehören das Nuckeln an der Brust, das Daumenlutschen genau wie der Gang aufs Töpfchen – Stuhl lassen oder halten“, erläutert der Fachberater. Für Erwachsene sei dieses Verhalten nicht als sexuelle Handlung erkennbar, daher bereite es auch keine Sorgen. „Eindeutiger erkennbare sexuelle Handlungen aber verunsichern Erwachsene.“

Der Experte betont, dass kindliche Sexualität passiert, ob es Eltern nun wollen oder nicht. „Das geschieht trotzdem und gehört zur gesunden Entwicklung, ist gewissermaßen das Fundament für die erwachsene Sexualität. Es geht vielmehr darum, wie man damit umgeht.“ Fachliche Expertise und Souveränität der Erzieherinnen spielten da eine ganz wichtige Rolle, kindgerechte Literatur zur Vorbereitung und behutsame Antworten auf wichtige Kinderfragen. „Alle Kleinen wollen wissen, was das andere Geschlecht zwischen den Beinen hat und wo die Babys herkommen, wollen sich und andere erforschen. Da gehen sie etwa gemeinsam zum Klo, weil sie neugierig sind, wie das bei den Spielkameraden funktioniert.“

Kinder brauchen Rückzugsecken

Mit klarer Haltung und Büchern könne man vieles mit den Kindern besprechen. Extraräume für „Doktorspiele“ hält der Sexualpädagoge nicht für zielführend. „Kinder probieren sich dann aus, wenn und wo ihnen danach ist, in allen möglichen Situationen und Räumen. Wünschenswert ist vielmehr, dass sie in einer Einrichtung Räume haben, in denen Kinder ihr Recht auf Privatsphäre wahren können – Räume im Sinne von Rückzugsecken.“ Wichtig seien zudem klare Regeln, was passieren darf und was nicht. Der Altersunterschied dürfe nicht zu groß sein, weil dadurch ein Machtgefälle entstehen könne. „Das gilt aber nicht nur für kindliche Körpererkundung, sondern auch fürs Boxen oder Kneifen“, so der Pädagoge. Und auch wenn die Handlungen der Kinder für Erwachsene sehr nach Sex aussehen, „es bleibt ein Spiel, es ist kein Sex!“

Grundsätzlich gehe es bei der sogenannten Körpererforschung ja auch um wichtige Prävention. Pädagogische Fachkräfte sollten mit Kindern über Sexualität sprechen, so dass die Kinder Worte kennenlernen. Nur so seien sie in der Lage, Fragen zu stellen und Ängste zu äußern, und letztendlich im schlimmsten Falle auch körperliche, sexuelle Missbrauchserfahrungen und Grenzüberschreitungen benennen zu können.

Eltern mitnehmen, Thema enttabuisieren

„Kinder sollen lernen, sich abzugrenzen, zu sagen, wenn ihnen etwas missfällt und auch eigene Grenzen aufgezeigt zu bekommen.“ Das würden die Berater von Pro Familia auch stets bei Elternabenden oder Fortbildungen für Erzieher und Erzieherinnen herausstellen. „Es muss pädagogisches Fachwissen da sein, die Eltern müssen mitgenommen und das Thema enttabuisiert werden.“ Schließlich sollte auch klargestellt werden, wer womit im Kontext kindlicher Sexualität ein Problem habe. „Man muss da natürlich ganz individuell und genau hinschauen, aber das Wichtigste bleibt immer das Kind – sein Wohlfühlen, sein Abgrenzen, seine persönliche Entwicklung.“

