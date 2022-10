﻿Drogensüchtiger Kokain-Dealer: Mitglied der Hannover-Bande zu hoher Strafe verurteilt

Er gehört zur Bande um den Drogenkönig Caballero C. aus Hannover: Domenico M. ist im Landgericht wegen Einfuhr von Kokain zu sieben Jahren und neun Monaten Haft verurteilt worden. Das Urteil eröffnet dem 38-Jährigen aber eine Option, relativ schnell wieder in Freiheit zu gelangen.

Hannover. Wegen Einfuhr von Drogen ist Domenico M. (38) im Landgericht Hannover zu sieben Jahren und neun Monaten Gefängnis verurteilt worden. Richterin Andrea Jans-Müllner stellte im Urteil fest, dass der vorbestrafte Dealer in elf Fällen Kokain in Mengen von zwei bis zwölf Kilogramm nach Deutschland einführte. Er habe die Transporte aus den Niederlanden und Belgien organisiert und teilweise begleitet. So sei er in einem Spähfahrzeug dem Drogenkurier vorausgefahren, um ihn vor Kontrollen zu warnen.

In einem wesentlichen Punkt musste die Kammer den Mann allerdings freisprechen. Laut Anklage war er auch an der Einfuhr von 2,8 Tonnen Kokain (Marktwert 91 Millionen Euro) beteiligt. Die Drogen wurden im September 2020 in einer Halle in Seelze zwischengelagert und dann in die Niederlande gebracht.