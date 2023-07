﻿Bande schmuggelt 16 Tonnen Kokain: Steht einer der Drahtzieher vor Gericht?

Hannover. Am Landgericht Hannover hat der vorerst wohl letzte Prozess um die Kokainbande begonnen: Die Mitglieder sollen den Schmuggel von 16 Tonnen Kokain im Wert von etwa 448 Millionen Euro von Südamerika nach Hamburg organisiert haben. Als einer der Drahtzieher gilt auch B. Laut Anklage soll er innerhalb der Gruppierung unter anderem für die Informations- und Computertechnik zuständig gewesen sein. Koordinierte er also die Deals oder war er lediglich ein Helfer, der Aufträge entgegennahm?

Dieses Bild jedenfalls zeichnete B. in seiner Einlassung, die sein Verteidiger am ersten Prozesstag verlas. Dabei ging es nicht nur um seine Rolle innerhalb der Bande, sondern auch um seinen langjährigen Kokainkonsum und angebliche Folter durch den libanesischen Geheimdienst.

Einlassung zur Kokainbande vor dem Landgericht Hannover

Die Geschichte könnte wohl im Jahr 2015 beginnen: Damals habe der mittlerweile 49-Jährige begonnen, Kokain zu konsumieren. B. habe nach dem Verkauf seiner Firma nicht wieder an seine beruflichen Erfolge anknüpfen können und Geldsorgen gehabt. „Der Konsum steigerte sich auch in Bezug auf die Menge“, so sein Verteidiger. „Über einen gemeinsamen Bekannten lernte er schließlich 2019 Jonas H. kennen.“ Der mutmaßliche Spediteur der Bande, der bereits verurteilt worden ist, ist der Einzige, den B. namentlich nennen wollte.

B. mit seinen Verteidigern: Holger Nitz (rechts) gab eine lange Erklärung für seinen Mandanten ab. © Quelle: Christian Behrens

Bei einem Treffen übermittelte er ihm den Kontakt zu einem weiteren Bekannten für ein Drogengeschäft, heißt es in der Erklärung. „Er hatte dabei die Hoffnung durch die Vermittlung eine Provision zu erhalten.“ Bei einem zweiten Treffen sei es dann konkret um die Lieferung einer größeren Menge Kokain gegangen. „Er hatte auch keine konkreten Kenntnisse über die Menge.“

IT-Spezialist oder nicht?

B. sei Kaufmann, kein IT-Spezialist: Lediglich eine Fake-E-Mail-Adresse und eine falsche Büroadresse habe der 48-Jährige auf Anweisung eingerichtet – und auch den Auftrag erhalten, sich um eine geeignete Lagerhalle in Hamburg zu bemühen.

Dort aber stellte der Zoll 16 Tonnen Kokain sicher. Sie hatten die als sicher geltende verschlüsselte Kommunikation „SkyECC“ geknackt.

16 Tonnen Kokain stellten Ermittler im Hamburger Hafen sicher: Der wohl größte Drogenfund Europas. © Quelle: Zollfahndungsamt Hamburg/dpa (Archiv)

„Herr B. hat sich dem Verfahren nicht durch Flucht entzogen“, so sein Verteidiger. Er habe viel mehr den Flug in den Libanon schon eine Woche zuvor gebucht für den Urlaub. Im Libanon aber wollte er erst die Geburt seines Kindes abwarten. Doch die libanesischen Behörden schnappten ihn. „Was er dort erlitten hat, hat ihn schwer traumatisiert“, so sein Verteidiger.

Führte ein Fehler zu Folter?

Wegen eines Fehlers sei er auch wegen Waffenhandels gesucht worden. Der Geheimdienst im Libanon habe vermutet, er habe Waffen an den sogenannten Islamischen Staat verkauft und B. ins Hauptquartier gebracht. „Es gab keine Fenster, kein Licht und auch kein Bett.“ Die Beamtinnen und Beamten hätten B beleidigt und bedroht, ihn getreten und geschlagen. B. sei sogar gefesselt an den Handschellen an die Decke gehangen, teils sogar ohnmächtig geworden.

Der Fehler sei schließlich seitens der deutschen Behörden korrigiert und B. in das berüchtigte Roumieh-Gefängnis gebracht worden. Anfang 2023 ging es für ihn nach Deutschland.

Auch zweiter Angeklagter will sich äußern

Mittlerweile sind die meisten Mitglieder der Kokainbande bereits erstinstanzlich verurteilt. Die mutmaßlichen Köpfe der Bande aber sollen in Dubai und Spanien sein. Gegen sie läuft laut Staatsanwaltschaft ein Auslieferungsverfahren. Neben B. steht auch ein weiterer Mann in Hannover vor Gericht. S. ist wegen Beihilfe zum bandenmäßigen Handeln mit Betäubungsmitteln angeklagt. Seine Verteidiger haben für den nächsten Prozesstag, 7. Juli, eine Erklärung angekündigt.

