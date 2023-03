﻿Kokain-Handel im großen Stil: Lange Haftstrafe für Spediteur aus dem Harz

Ein Spediteur aus dem Harz ist vor dem Landgericht Hannover zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Jahren und sechs Monaten verurteilt worden. Der 37-Jährige war in den international agierenden Drogenring verstrickt, der 2021 in Hamburg auf spektakuläre Weise aufgeflogen war.

Hannover. 16 Tonnen Kokain haben Zollbeamte 2021 im Hamburger Hafen sichergestellt. Ein Spediteur aus dem Harz sollte die Ware weiter nach Holland transportieren. Stattdessen wurde er jedoch vor dem Landgericht Hannover angeklagt. Das Gericht sprach nun ein Urteil: Jonas H. muss wegen dem bandenmäßigen Handel von Betäubungsmitteln für zwölf Jahre und sechs Monate in Haft. Sein Anwalt Pascal Ackermann hat gegen den Richterspruch am Dienstag nach eigenen Angaben bereits Rechtsmittel eingelegt.

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass der 37-jährige Angeklagte den Transport des Kokains mit seinem Speditionsunternehmen koordiniert hat. Für seinen Job hätte der Spediteur zwischen einer und eineinhalb Millionen Euro verdient. Das gehe aus gesicherten Chat-Verläufen zwischen den Bandenmitgliedern hervor. „Zu einer Geldzahlung ist es allerdings nicht gekommen“, sagt Christine Rosner, Sprecherin des Landgerichts Hannover. Auch habe Jonas H. keine genauere Kenntnis über seine Fracht gehabt. „Das Kokain wurde in den Verabredungen nicht explizit erwähnt“, sagt Ackermann.

Kokain aus Südamerika sollte nach Holland

Das Kokain wurde in Containern aus der paraguayischen Hafenstadt Villeta nach Hamburg verschifft. Jonas H. sollte die Drogen von Hamburg aus mit seiner Spedition verteilen. Dazu kam es jedoch nicht, da die Zollfahndung die Container dank eines Tipps aus Holland aufspürte. Der mutmaßliche Kopf der international agierenden Bande soll Kosta S. sein, der sich nach Dubai abgesetzt hat.

Größter Drogenfund Europas

In den Medien war häufig von 16 Tonnen Drogen zu lesen. „In 1700 Kanistern Spachtelmasse waren jeweils acht Blöcke zu je einem Kilo Drogen versteckt“, sagt Verteidiger Pascal Ackermann, „insgesamt 14 Tonnen Kokain.“ Das Gesamtgewicht von 16 Tonnen ergebe sich aus dem Kokain und zusätzlich dem Verpackungsmaterial, so der Verteidiger. Einig sind sich aber alle: Es war der bislang größte Drogenfund in Europa.

In dem Verfahren erhielten außerdem zwei Komplizen Haftstrafen. Das Gericht verurteilte den 38-jährigen Selver K. zu acht Jahren Gefängnis. „Er war ein Vertrauter des Chefs, Costa S.“, sagt Ackermann. Der Lkw-Fahrer Sergej H. (46) bekam eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und neun Monaten.