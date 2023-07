﻿Kokainbanden-Prozess in Hannover: Wurde mutmaßlicher Drahtzieher im Libanon in Haft gefoltert?

Hannover. 16 Tonnen Kokain: Der wohl größte Drogenfund Europas im Hamburger Hafen soll auf das Konto einer Bande aus Hannover gehen. Seit Donnerstag, 6. Juli, läuft der Prozess gegen einer der mutmaßlichen Drahtzieher. Gleich zu Beginn des Verfahrens äußerte sich der 49-Jährige über seinen Verteidiger. Dabei gab er nicht nur an, keine bedeutende Rolle in der Organisation der Kokainbande gehabt zu haben. Er ließ auch mitteilen, vom libanesischen Geheimdienst gefoltert worden zu sein – angeblich wegen eines Fehlers im Haftbefehl.

Vor Gericht berichtete B. in einer Verteidigererklärung, wie er nach seiner Festnahme vom ISF (Internal Security Force) verhört wurde, dabei sei er geschlagen, getreten und an den Handschellen an der Decke aufgehangen worden. Dabei sei er teils sogar ohnmächtig geworden. In seiner Zelle habe er kaum schlafen dürfen. „Es gab keine Fenster, kein Licht – und auch kein Bett“, sagte sein Verteidiger. Sein Zellennachbar habe angegeben, der Sohn des ehemaligen lybischen Machthabers Muammar al-Gaddafi, Hannibal, zu sein.

Vermutete der Geheimdienst Verbindungen zum IS?

Der Grund nach Angaben des Angeklagten: Wegen eines Fehlers im Haftbefehl habe der Geheimdienst vermutet, dass er Waffen an den sogenannten Islamischen Staat (IS) verkaufe. Ob diese Geschichte so stimmen kann? Dem wird das Gericht wohl an den kommenden Verhandlungstagen nachgehen. Fest steht: Einen kleinen Fehler im Haftbefehl hat es nach Auskunft der Staatsanwaltschaft tatsächlich gegeben.

Der wohl größte Drogenfund Europas im Hamburger Hafen: Im Haftbefehl für einen der Angeklagten war wohl von Waffenhandel die Rede. © Quelle: Bodo Marks/dpa (Archiv)

Der vom Gericht erlassene europäische Haftbefehl habe im Fließtext an einer Stelle einen offensichtlichen Schreibfehler enthalten, teilt ein Sprecher auf Nachfrage mit. Statt „unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln“ habe dort „unerlaubter Handel mit Waffen“ gestanden. Sowohl in der Sachverhaltsschilderung, der Angabe der Strafvorschriften und dem weiteren Text sei deutlich ersichtlich gewesen, dass B. „lediglich“ unerlaubter Handel mit Betäubungsmitteln vorgeworfen wird.

Staatsanwaltschaft: Libanesische Behörden wurden informiert

„Nach einem Hinweis des Verteidigers wurden die libanesischen Behörden über den Fehler informiert und klargestellt, dass dem Angeklagten kein Waffenhandel zur Last gelegt wird“, so der Sprecher. Der Angeklagte habe sich zu diesem Zeitpunkt 15 Tage im Libanon in Haft befunden. B. jedoch schilderte, dass er erst später in das berüchtigte Roumieh-Gefängnis überstellt worden sei.

