﻿Kirchen arbeiten Kolonialzeit auf: Diskussion in Hannover

Hannover. Die Kirchen und Missionsgesellschaften spielten in der Kolonialzeit eine zwiespältige Rolle: „Sie haben die koloniale Unterdrückung und Entrechtung nicht nur unterstützt, sondern in Teilen auch scharf kritisiert“, sagt Regionalbischöfin Petra Bahr. Heute gelte es gleichwohl, Vorstellungen von westlicher Überlegenheit zu bearbeiten, die sich teils bis in die Gegenwart gehalten hätten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Unter dem Titel „Kirchen und koloniale Denkmuster – Muss der Glaube dekolonisiert werden?“ diskutiert Bahr am Dienstag, 6. Juni, 18.30 Uhr, im Historischen Museum mit Nkosinathi Msawenkosi Myaka, Bischof der Evangelisch-lutherischen Kirche im Südlichen Afrika. Dabei geht es um das Fortbestehen kolonialer Denkmuster im Verhältnis der Kirchen des globalen Nordens und des Südens – und um die Frage, was die Kirche in Deutschland von der südafrikanischen Kirche lernen kann, in der Menschen vieler unterschiedlicher Kulturen ihre Heimat haben.

Zu Gast im Historischen Museum: Bischof Nkosinathi Msawenkosi Myaka. © Quelle: Joachim Lüdemann

Die Veranstaltung findet in englischer und deutscher Sprache mit Simultanübersetzung statt. Es moderiert Mirjam Laaser vom Evangelisch-lutherischen Missionswerk Niedersachsen, das den Abend organisiert. Um Anmeldung unter www.elm.events bis zum 2. Juni wird gebeten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Neu in unserem Themenpodcast: Zwei Fälle drohender Abschiebung bewegen Hannover

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle finden Sie einen externen Inhalt von GetPodcast, der den Artikel ergänzt. Sie können ihn sich mit einem Klick anzeigen lassen. Externe Inhalte anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unseren .

HAZ