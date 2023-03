﻿Kolonialgeschichte: Beirat soll demnächst in Hannover starten

Umstritten: Die Walderseestraße ist nach Generalfeldmarschall von Waldersee benannt, der an der blutigen Niederschlagung des Boxeraufstands in China um 1900 beteiligt war.

Hannover. Die Politik macht mit der grundlegenden Aufarbeitung der Kolonialgeschichte in der Stadt ernst: Noch im ersten Halbjahr des Jahres soll die Verwaltung einen Beirat einrichten, der die Verbindungen der Stadt zur Kolonialgeschichte und deren bis heute reichenden Auswirkungen aufarbeitet. Zugleich soll er Zeichen der Kolonialgeschichte in der Stadt wie etwa Straßen- oder Platznamen sowie Denkmäler hinterfragen und Empfehlungen abgeben, wie damit umgegangen werden soll. In diese Kategorie fällt etwa die Walderseestraße in der List. Benannt ist die Straße nach Generalfeldmarschall Alfred von Waldersee, der an der blutigen Niederschlagung des Boxeraufstands in China um 1900 beteiligt war.

Die CDU stimmte im Kulturausschuss gegen die Einrichtung eines solchen Expertengremiums – weil sie der Meinung ist, eine solche Einrichtung müsse direkt unter dem Einfluss des Rates stehen. Außerdem sollten die Bürger Hannovers direkter eingebunden werden, so CDU-Kulturexperte Jens Enders. „Das erhöht die Akzeptanz der Vorschläge.“ Inge Benz vom Seniorenbeirat forderte außerdem eine Einbeziehung der älteren Generation in die Arbeit.

Schwarze und indigene Gemeinschaft soll mitmachen

Mit welchen Personen der neue Beirat besetzt wird, der auf Initiative von Rot-Grün zurückgeht, ist unklar. Fest steht: Das Gremium soll interdisziplinär und möglichst geschlechterparitätisch besetzt sein und vorzugsweise einmal im Quartal tagen. Wichtig außerdem: die wissenschaftliche Expertise sowie Vertreterinnen und Vertreter von schwarzen und indigenen Gemeinschaften (BIPoC: Black, Indigenous, People of Color) im Gremium. Bruno Adam Wolf (Piraten) konnte sich einen verbalen Seitenhieb in Richtung Rot-Grün nicht verkneifen: „Dieser Umsetzungsantrag kommt ursprünglich von uns. Wir freuen uns, dass er jetzt wieder da ist.“ Die grundlegende Aufarbeitung der Kolonialgeschichte sei wichtig, frei nach Schriftsteller Wilhelm von Humboldt, sagte Wolf: „Wer seine Vergangenheit nicht kennt, weiß nicht, wohin ihn seine Zukunft führt.“

Die Beiratsmitglieder sollen sich später mit Vereinen, Verbänden und Initiativen besprechen und quasi ein Netzwerk aufbauen. Am Ende aller Diskussionen und Recherchen soll der Beirat dann zu konkreten Empfehlung kommen, so die Hoffnung der Politiker: Sollte ein Denkmal verschwinden, das an einen Kolonialherren erinnert? Muss ein Straßenname geändert werden? Ist eine Infotafel nötig? Darüber hinaus soll der Beirat in der Provenienzforschung tätig sein und gegebenenfalls Empfehlungen aussprechen, ob Sammlungsgegenstände aus Museen an Nachfahren der ursprünglichen Besitzer zurückgegeben werden müssten, da sie einst Beutekunst waren.

Bildungsangebote für die Stadtgesellschaft

Weiterhin wünschen sich die Kulturpolitiker, dass die gewonnenen Erkenntnisse aus der Erforschung des Kolonialismus und seiner Folgen auch der Stadtgesellschaft vermittelt werden. Es soll dazu Bildungsangebote für alle zum Thema Kolonialismus, Postkolonialismus und zu aktuellen Auswirkungen wie Rassismus bis hin zur weltweiten Klimagerechtigkeit geben. Über Empfehlungen des Beirates und Zwischenergebnisse möchten die Ratsgremien regelmäßig informiert werden, mindestens einmal im Jahr.