﻿So kämpft sich Arminia-Klubwirt Jürgen Becker ins Leben zurück

Hannover. Manchmal kommt das Unheil in Form eines kleinen Piekses oder Bisses – so genau weiß das auch Jürgen Becker nicht mehr. Ein „bodennah lebendes Insekt“ jedenfalls war es, das den 57-jährigen Becker, bei Arminia Hannover Platzwart, Zeugwart und Klubwirt in Personalunion, beim Rasenmähen erwischte. Und damit sein ganzes Leben umwarf. Fast hätte er es verloren. Nach diesem Biss trat bei Becker über eine Meningokokken-Sepsis das gefürchtete Waterhouse-Friderichsen-Syndrom (WFS) auf, das bei bis zu 90 Prozent der Fälle zum Tod führt.

Das Leben blieb, aber beide Beine mussten ab zehn Zentimetern unterhalb des Knies amputiert werden. Insgesamt sieben Wochen lag Becker in der MHH im Koma, „drei Mal war ich schon tot, bevor man mich zurückholte“. Vier Monate MHH, sechs Wochen Reha in Bad Eilsen, seit dem 11. Januar ist Becker endlich wieder zu Hause am Bischofsholer Damm. Seine Arme sind immer noch rot und vernarbt, er sitzt größtenteils im Rollstuhl. Ein Multiorganversagen hatte dafür gesorgt, dass beide Arme schon schwarz verfärbt waren, dass ihm nun ein Teil seines rechten Ohres fehlt. „Die Ärzte mussten anfangs mit den Medikamenten pokern, auch sie wussten nicht, ob ich das überleben würde.“

Arme und Hände von Jürgen Becker. © Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Seine Rettung war ausgerechnet etwas, das ihn später dann doch ärgerte, als er wieder aus dem Koma aufwachte. „Nachdem ich am Sonnabend beim Rasenmähen gestochen wurde, ging es mir am Sonntag nicht gut, ich legte mich hin.“ Seine Mitarbeiter hatten in der Arminia-Klub-Gaststätte unter seiner Wohnung eine säureartige Flüssigkeit bemerkt und ihn gefragt, ob man die Feuerwehr rufen sollte. Er habe gesagt, wenn es nötig wäre, solle selbstverständlich der Laden evakuiert und die Feuerwehr angerufen werden. „Dann wurde ich schon bei 40 Grad Fieber bewusstlos und mehr weiß ich nicht.“

So fand ihn Mitarbeiterin Marion Schneemann und rief sofort nach Hilfe. Während sich also die Feuerwehr um die säureartige Flüssigkeit kümmerte, wurde Becker mit einem Rettungswagen erst ins Vinzenzkrankenhaus, dann in die MHH gefahren. Die Gleichzeitigkeit der Ereignisse aber führte offenbar dazu, dass sie in Verbindung gebracht wurden und auch so in die Öffentlichkeit kommuniziert wurden – aus der Flüssigkeit wurden Fässer mit Salzsäure, die den Wirt mit schweren Verätzungen der Atemwege in die Klinik befördert hätten.

Gutes Team: Jürgen Becker mit Lebensretterin Marion Schneemann. © Quelle: Debbie Jayne Kinsey

„Da war keine Salzsäure und schon gar nicht offene Fässer. Salzsäure stinkt wie die Pest, das hätte man bemerkt“, sagt Becker heute. Er nimmt an, dass sich an diesem Heimspieltag am 11. September ein betrunkener Gast an säurehaltigem Reinigungsmittel vergriffen und dies verschüttet habe. „Ich kann es 0,0 erklären, aber die Staatsanwaltschaft hat mich längst entlastet und den Fall zu den Akten gelegt. Blöd nur, dass ich rübergekommen bin wie der letzte Trottel.“

„Unbeugsames Bischofsholer Dorf“

Was man so aber auch nicht sagen kann. Becker, nicht nur bei Arminia-Fans bekannt wie ein bunter Hund, bekam sogar öffentliche Solidaritätsbekundungen von 96-Fans im Stadion, als er im Koma lag. Und später so viel Besuch, dass es gar nicht für alle reichen konnte. In der MHH konnten coronabedingt nur zwei Besucherinnen oder Besucher täglich kommen, „da musste ich tatsächlich die Leute zuteilen“. Doch, sagt er, es sei ein gutes Gefühl, dass da der Betrieb mit den verlässlichen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, der funktionierende Freundeskreis und das intakte Vereinsleben bei Arminia gewesen sei. Er sei unendlich dankbar seinem Verein gegenüber, auf allen Ebenen wäre dieser loyal und er habe alle Unterstützung der Welt bekommen. „Wir sind ja eine Familie hier, ein kleines unbeugsames Bischofsholer Dorf“, sagt er lächelnd.

Wohnung soll barrierearm werden

Freunde und Vereinsmitglieder bauen ihm zur Zeit die vereinseigene Mietwohnung möglichst barrierearm um. „Ich habe früher immer Behinderten geholfen, mich nie weggeguckt, aber dass es so schlimm ist, hätte ich nie gedacht.“ Damit meint er die Behinderung behinderter Menschen. Mit dem Rollstuhl wird schon eine Fahrt durch die Wohnung zum Hindernislauf, „kleinste Kleinigkeiten stören schon beim Fortkommen“. Deswegen will Becker auch noch härter trainieren, um sich möglichst schnell vom Rollstuhl verabschieden zu können und irgendwann nur noch auf seinen Prothesen zu laufen. „Jetzt darf ich sie maximal drei Stunden täglich tragen, die Haut ist noch nicht stabil genug.“ Die Ersatzbeine haben ihren Preis, 12.000 Euro pro Paar, da ist es schon hilfreich, wie er, gut versichert zu sein.

Voll des Lobes ist Jürgen Becker auch für seine ärztlichen Lebensretter. Insgesamt fünf Operationen, eine davon über acht Stunden, drei über fünf und eine korrigierende OP habe er durchgemacht. „Was die gemacht haben, war plastische Chirurgie vom feinsten, alle Nervenbahnen mussten nach der Amputation wieder sauber zusammengenäht werden, an der richtigen Stelle liegen, damit es nicht zu Dauerschmerzen kommt.“

Die Folgen: 14 Tabletten muss Jürgen Becker täglich schlucken. © Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Die Schmerzen, anfangs mit viel Morphin gedämpft, hat er mittlerweile auch ganz gut im Griff. „Ich habe Spezialmanschetten an den Oberschenkeln, die die Nervenbahnen stimulieren, um die Phantomschmerzen zu verhindern. Wenn ich die 15 Minuten trage, habe ich eine Woche lang keine Phantomschmerzen, das ist schon sensationell.“

„Kein Geld der Welt kann mir meine Beine wiedergeben“

Und wie nimmt er es persönlich, hadert er mit seiner Krankheit, dem Verlust seiner Mobilität? „Kein Geld der Welt kann mir meine Beine wiedergeben.“ Ihn treibe der Ehrgeiz und die Verantwortung für seine Mitarbeitenden, Freunde und Familie. Was ihn optimistisch stimmt: „Dass ich gut laufen kann mit den Dingern, meine Grenzen sind nur durch die abgebaute Muskulatur gesetzt, aber da trainiere ich.“ Was ihn antreibt: „Ich habe einen 16-jährigen Sohn, dem ich Vorbild sein und dessen Lebensweg ich begleiten will“, sagt der geschiedene Becker. Und da ist noch etwas: „Wochenlang haben die Ärzte in der MHH um mein Leben gekämpft, da bin ich ihnen schuldig, weiterzukämpfen.“

Seine Schafe haben Nachwuchs bekommen

Schließlich soll der Betrieb weitergehen, der nun auch wie viele andere Läden durch die Corona-Zeit gebeutelt gewesen sei. „Durch meine Krankheit habe ich das Weihnachtsgeschäft mit den ganzen Feiern verloren.“ Auch sind weiter die Schafe zu versorgen, die auf den Tribünen das Gras und das Unkraut wegfressen, die „Mäh-Maschinen“ haben gerade Nachwuchs bekommen. Zum Glück seien die Tiere pflegeleicht, bräuchten nur Wasser, Heu und ihren Stall.

Haben Nachwuchs: Die Schafe von Arminia Hannover. © Quelle: Debbie Jayne Kinsey

Hätte er seine Milz nicht 1984 durch einen Motorradunfall verloren, wäre alles vielleicht glimpflicher ausgegangen, denkt er. Denn die Milz produziere Antikörper gegen Kokkenstämme. „Gegen Pneumokokken war ich geimpft, gegen Meningokokken nicht. Der Kombi-Impfstoff ist bisher nicht von der Stiko freigegeben.“

Humor bleibt, „das ist mein voller Ernst“

Ihm selbst ist der ureigene Humor geblieben. Als sich der Zeitungsbesuch ankündigt, sagt er: „Kommen Sie ruhig, ich laufe ja nicht weg.“ Und der scheint immer wieder durch, auch wenn es noch so traurig wird. „Den Humor behalte ich, der ist ganz wichtig. Das ist keine Masche, das ist mein voller Ernst“, sagt er. Und grinst.