﻿Baumaschinenhersteller Komatsu investiert in Hannover Millionen für Wachstum und Jobs

Hannover. Deutschland ist der größte Markt für Radlader und Mobilbagger in Europa, „deshalb sind wir hier, nicht, weil wir billiger arbeiten, sondern wegen der Kundennähe“, erläutert Ingo Büscher (49), Geschäftsführer von Komatsu Germany in Hannover.

Sieben Werke hat der japanische Komatsu-Konzern in Europa. In Hannover werden drei Produkte entwickelt und gebaut. Das Werk steht auf dem Gelände der ehemaligen Hanomag, an der die Japaner seit 1989 beteiligt waren und die sie 2002 übernommen haben, indem sie die Anteile von Bauunternehmer Günter Papenburg erwarben.

Anfang 2017 beschäftigten sie 465 Menschen. Zählt man die Stellen hinzu, die der Komatsu-Europazentrale in Brüssel zwar zugerechnet werden, aber in Hannover im neuen Verwaltungsbau angesiedelt sind, sind es mehr als 1000 Beschäftigte.

„Weiter auf Wachstum“

Der Konzern hat laut Büscher in Hannover in den vergangenen fünf Jahren „im Schnitt jeweils deutlich über zehn Millionen Euro investiert, Tendenz steigend“. Die Fabrik werde gerade „weiter auf Wachstum ausgebaut, um mehr produzieren zu können“. Demnächst sollen sowohl die Radlader- als auch die Mobilbaggerreihe Zuwachs erhalten.

Gewachsen sei man auch, da man in der Pandemie die Produktionskapazität und die Lieferketten stabil gehalten habe, andere hätten Probleme gehabt, seien nicht lieferfähig gewesen. Die Beschäftigtenzahlen spiegeln das: In der Corona-Hochzeit stabil, legten sie in den beiden vergangenen Jahren um je 100 auf zuletzt 828 zu. Derzeit seien es etwas weniger, da die Auftragseingänge nicht mehr ganz so hoch seien, doch Ziel sei, das Niveau „mindestens zu halten“.

Für die Kunden: André Wohlers, verantwortlich für die technische Planung bei Komatsu, an einem von zwei Simulatoren für Fahrertrainings. © Quelle: Tobias Woelki

Neue Kantine entsteht

Für die gewachsene Belegschaft wird gerade eine neue Kantine gebaut. Als Betreiber wurde das für seine „Frischeküche“, so die Eigenwerbung, bekannte hannoversche Unternehmen „Essenszeit“ verpflichtet. Komatsu investiere deutlich mehr als zwei Millionen Euro dafür. Im April 2024 soll die Kantine samt Fotovoltaikanlage auf dem Dach betriebsbereit sein.

Gut 90 Prozent aller in Europa verkauften Komatsu-Maschinen würden auch in Europa produziert, sagt Büscher. „Wir sind nicht abgewandert wie andere, im Gegenteil: Wir sind hier gewachsen!“ Europaweit sei der Marktanteil der hannoverschen Fahrzeuge seit 2020 von 5,5 auf 8,7 Prozent gesteigert worden. Mit zuletzt 3135 produzierten Fahrzeugen lag der Ausstoß erneut deutlich über den 2572 Stück des Vor-Corona-Jahres 2019.

Konzern gewährt Freiheiten

„Wir sind Teil eines japanischen Konzerns und haben dabei große Autonomie, angepasst an die Anforderungen in Europa“, beschreibt Büscher. Hannover habe einige Aufgaben hinzugewonnen, etwa die Dieselpartikelfilterreinigung, die Motor- und Achsenaufbereitung. Einzugsgebiet: ganz Europa. „Wir betreiben das Recycling hier, wo es einst produziert wurde, schicken die Artikel nicht durch die ganze Welt“, erklärt der gelernte Werkzeugmacher und Maschinenbauingenieur; er ist seit 2003 bei Komatsu, seit 2020 Geschäftsführer.

Produktionslinie: In der Fertigungsstraße werden aus Metallrahmen und allen anderen Komponenten binnen zehn Stunden Bagger montiert. © Quelle: Tobias Woelki

Produktion ohne Papier

Radlader, Mobilbagger und andere Fahrzeuge von Komatsu gibt es in vielen Ausstattungsvarianten. „Bei der Qualität machen wir keine Kompromisse und das bei steigender Komplexität. Das schaffen wir, sonst würden wir das mit der Komplexität lassen.“

Ein Grund, warum das funktioniert: Im Werk Hannover wird seit gut drei Jahren papierlos produziert, sämtliche Prozesse seien digitalisiert worden von der Entwicklung bis zur Produktion, „vom ersten Schritt bis zum Ende“. Ziel sei, ein bestelltes Fahrzeug „in vier Wochen und einem Tag“ auszuliefern.

Das Ziel werde überwiegend erreicht, daher hätten „unsere Händler so gut wie keinen Lagerbestand“. Etwas länger dauere es nur, wenn speziell nach Kundenwunsch produziert und ausgestattet werde, da seien es derzeit eher sechs Wochen.

Digitale Endkontrolle: Eine Software hilft, Abweichungen vom Bauplan zu erkennen. © Quelle: Tobias Woelki

Erste beim Ökodiesel

Der Konzern möchte bis 2050 kohlenstoffneutral agieren. Deshalb sollen alle Fahrzeuge, bei denen das möglich ist, „ab Werk“ mit Ökodiesel (Branchenkürzel: HVO) im Tank ausgeliefert werden. Das Werk Hannover sei im April das erste weltweit gewesen, dass die Umstellung geschafft habe. Büscher: „Alle unsere Modelle sind dafür geeignet, und HVO ist hier sehr gut und zu einem vernünftigen Preis verfügbar.“

Hersteller des hauptsächlich aus Abfallstoffen wie Tier- und Pflanzenfetten produzierten Ökodiesels ist Neste aus Finnland, zu dessen Kunden auch die Deutsche Bahn, BMW, Bosch und Liebherr zählen. Im Betrieb sollen die Motoren mit dem „erneuerbaren Diesel“ bis 90 Prozent weniger klimaschädliche Gase ausstoßen als im Normaldieselbetrieb.

Spielwiese: Auf dem ehemaligen Hanomag-Gelände dürfen Interessenten alles ausprobieren, was Komatsu im Programm hat. © Quelle: Tobias Woelki

Der Weg in die E-Mobilität

Komatsu hat im vergangenen Herbst ein Konzept für einen elektrischen Radlader vorgestellt. Wann der erste „WA-Electric“ in Hannover aus der Halle rollt, ist offen: Bei der Elektrifizierung gehe es „von der kleinen zur großen Maschine“. Größte Herausforderung aus Büschers Sicht: Das „Drumherum“, besonders die Ladeinfrastruktur. Denn einige Fahrzeuge sind im Dauereinsatz gefordert, die sollen nicht für Stunden an die Ladesäule, da ist ein flotter Akkuwechsel gefragt.





