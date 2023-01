﻿Komet C/2022 E3: Die Sternwarte Hannover gibt Tipps zur Beobachtung vom eigenen Balkon aus

Am nächtlichen Himmel lässt sich zur Zeit ein seltenes Naturschauspiel beobachten: Der Komet C/2022 E3 zieht an der Erde vorbei – das nächste Mal wird er unserem Planeten in 50.000 Jahren so nah kommen. Wie auch Unerfahrene den grün leuchtenden Himmelskörper erspähen können, können Sie hier lesen.

Der Komet C/2022 E3 (ZTF). Er kommt nur rund alle 50.000 Jahre vorbei und könnte in den kommenden Tagen mit bloßem Auge am Nachthimmel zu sehen sein.

Hannover. Der grüne Komet C/2022 E3 (ZTF) kommt bei einem seiner seltenen Besuche unserem Planeten immer näher und ist bereits mit bloßem Auge sichtbar – wenn man weiß, wo man ihn am nächtlichen Himmel findet. Den geringsten Abstand zur Erde mit rund 42 Millionen Kilometern soll der vorbeiziehende Komet am 1. Februar haben. Nur alle 50.000 Jahre kommt dieser Komet unserem Planeten so nahe – beim letzten Mal lebten da noch Neandertaler in Europa.

Ende Januar sollen die Bedingungen zum Beobachten optimal sein, wenn der Neumond den Himmel weniger aufhelle und das Wetter mitspielt. Die Volkssternwarte Hannover aus Linden gibt vorab Tipps, wie man C/2022 E3 auch vom eigenen Balkon aus sehen kann.

In der Stadt am besten mit Fernglas schauen

Mit einem regulären Fernglas lässt sich der Komet bei guter Sicht bereits erkennen. © Quelle: Thomas Warnack/dpa

Erfahrene Amateurastronomen melden bereits jetzt, dass der Komet unter sehr guten Bedingungen mit bloßem Augen zu sehen ist, sagt Robert Schumann, Vorstand des Volkssternwarte Hannover e.V. Dennoch rät der Fachmann, mit einem Fernglas in den nächtlichen Himmel zu schauen. "Ideal ist ein Fernglas, das eine große Linsenöffnung aufweist, damit möglichst viel Licht reinkommt", so Schumann. Falls vorhanden, könne auch ein Teleskop verwendet werden. "Hier sollte aber die geringstmögliche Vergrößerung gewählt werden", führt Schumann aus.

Auch Stadtbeobachtende in Hannover können den Himmelskörper voraussichtlich mit einem Fernglas sehen, schätzt der Experte. Doch selbst im Optimalfall sei der Komet aus der Stadt nur sehr schwach sichtbar – wegen der Lichtverschmutzung. „Am besten beobachtet man den Kometen daher von einem dunkleren Standort fernab von Städten“, sagt Schumann. Generell empfiehlt der Sternwartenvorstand „alles nördlich von Hannover“, da dann das Licht der Stadt den Blick in den Himmel nicht stört. „Die Felder nördlich von Garbsen oder auch die Umgebung um das Bissendorfer Moor würden sich anbieten.“

Wann und wie man den Kometen am Sternenhimmel findet

„Der Komet ist in Deutschland bereits zirkumpolar“, sagt Robert Schumann. Das bedeutet, dass er dauerhaft über dem Horizont steht – theoretisch kann man ihn also jederzeit in der Dunkelheit sehen. Aktuell stehe der Komet abends noch sehr tief am Nordhorizont, sodass der helle Punkt im Dunst nur schwer zu erkennen sei. „Erst in der zweiten Nachthälfte steht er günstiger“, so Schumann.

Eine feste "Ortsbeschreibung" des Kometen anhand von Sternenbildern sei aber nicht möglich, erklärt Schumann. Denn C/2022 E3 rast "mit über 100.000 Kilometern pro Stunde durch das Sonnensystem." Von der Erde aus scheint es, als zöge der Komet mit den Sternen zusammen kreisförmig über das Firmament – das liege an der Erdrotation. Generell gilt: Der Komet steht stets in nördlicher Richtung. Eine Karte hilft beim Lokalisieren.

Ende Januar bis Anfang Februar wird der Komet in der Nähe des Polarsterns stehen. „Die Position ist ideal zum Beobachten. Leider stört dann der fast volle Mond mit seinem hellen Licht die Sicht“, so Schumann, „Da der Mond morgens untergeht, ist eine Beobachtung in den Morgenstunden günstig.“ Ab Mitte Februar nimmt der Mond ab, allerdings zieht dann auch der Komet weiter und wird langsam aber sicher dunkler.

„Grüne Farbe nur mit Fernglas oder Teleskop sichtbar“

Der Komet C/2022 E3 hat eine grünlich schimmernde, rund 50.000 Kilometer umfassende Koma, eine Art Teilchenhülle. Die grüne Farbe kommt dem Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt zufolge durch ein Gas, das durch die Erwärmung an der Sonne entsteht. Auf die Frage, ob die Farbe auch mit bloßen Augen erkennbar sein wird, antwortet Schumann: "Die grüne Farbe wird höchstwahrscheinlich nur mit dem Fernglas oder einem Teleskop sichtbar sein." Auch der Schweif werde in den kommenden Tagen mit einem Fernglas wohl gut zu sehen sein – ein Vereinskollege Schumanns konnte den Kometen mit Schweif am Morgen des 19. Januars am Stadtrand von Hannover schon schwach erkennen.

Beobachtungsabende in der Volkssternwarte

Eventuell bietet die Sternwarte Am Lindener Berge Sondertermine zur gemeinsamen Beobachtung des Kometen an. Diese kündigt der Verein Volkssternwarte Hannover kurzfristig auf seiner Website an – denn das Wetter muss mitspielen.