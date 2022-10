﻿Komische Nacht in Hannover mit Pam Pengco und Co.

In Hannovers Kneipen ist die 28. Komische Nacht zu Ende gegangen, die angehenden Künstlerinnen und Künstlern der deutschen Comedyszene eine Bühne bietet. Spoiler: Es blieb kein Auge trocken.

Hannover. Alle Tische sind in der Café & Bar Celona in der Altstadt belegt. Die orangefarbene Beleuchtung erzeugt eine gemütliche Atmosphäre. Die Stimmung der Gäste ist bereits vor Beginn der Veranstaltung gut.

Pünktlich um 19.30 Uhr betritt Pam Pengco die winzige Bühne im Zentrum der Bar und beginnt ihren Auftritt mit einem ins Mikrofon gesäuseltem „Hi“. Ihr Dasein als Drag-Queen beschreibt sie mit „das meiste, was ihr an mir seht, ist nicht echt“, und bringt so direkt zu Beginn Diversität mit ihn die Veranstaltung. Die Comedienne witzelt über ihre erste und einzige Beziehung zu einer Frau („Das war wie eine Art FSJ“) und ihre Zeit als Single („die letzten Kondome habe ich bei Schlecker gekauft“).