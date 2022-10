﻿Kommando Feldjäger in Hannover: Oberst Sandro Wiesner ist neuer Kommandeur

Wachwechsel in der Scharnhorst-Kaserne: Oberst Sandro Wiesner ist ab sofort neuer Kommandeur vom Kommando Feldjäger in Hannover. Er übernahm das Amt des obersten Bundeswehr-Militärpolizisten am Dienstag von General Ulf Häussler. Dieser wechselt zur Nato nach Brüssel.

Hannover. Das in Hannover stationierte Kommando Feldjäger der Bundeswehr hat einen neuen Kommandeur. Am Dienstag übernahm Oberst Sandro Wiesner das Amt im Rahmen eines feierlichen Appells in der Scharnhorst-Kaserne (Bothfeld). Sein Vorgänger, Brigadegeneral Ulf Häussler, wechselt nach mehr als drei Jahren auf einen Nato-Posten im Brüsseler Hauptquartier. „Ich werde zwar von meiner Aufgabe entbunden, bleibe dem Kommando aber im Herzen verbunden“, sagte der 56-Jährige in seiner Abschlussrede.

Häussler war seit Juni 2019 oberster Militärpolizist, die Truppe besteht bundesweit aus 3000 Soldatinnen und Soldaten. Neben dem Kommando befindet sich in Hannover auch die Feldjägerschule. "Es war mir eine besondere Ehre", sagte der General und nannte alle "unverzichtbar" – sei es im Ausland, beim Absichern der Großübung "Defender Europe 2020" oder durch die "wichtige Arbeit mit Teststäbchen" im Rahmen der Corona-Amtshilfe. Auch die größte militärische Evakuierungsaktion der Bundeswehr in Kabul im August 2021 war laut Häussler ein "höchst sensibler und intensiver Einsatz". Die russische Attacke auf die Ukraine nannte Häussler zudem "eine Zeitenwende".

Tonnenschwerer Abgang: Ex-Kommandeur Ulf Häussler rollt im gepanzerten „Dingo“ vom Appellplatz in der Scharnhorst-Kaserne. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Russischer Angriffskrieg: „Hoffnungen auf Frieden zerstört“

Generalmajor André Bodemann, stellvertretender Inspekteur der Streitkräftebasis, griff das auf: „Der rücksichtslose und durch nichts zu rechtfertigende Angriffskrieg hat die Hoffnungen auf Frieden in Europa zerstört.“ Jeder Tag der Invasion zeige die Wichtigkeit einer schlagkräftigen Verteidigung und des Schutzes der Einrichtungen im Hintergrund – etwa Versorgungslinien und Depots. Dies alles sind Aufgaben der Feldjäger. Häusslers Nachfolger Sandro Wiesner (56) übernehme das Amt daher „in bewegten Zeiten“. Doch Bodemann sieht den Oberst auf die neuen Aufgaben bestens vorbereitet.

Und auch Hannover ist für Wiesner nicht unbekannt: Er wurde in der Landeshauptstadt geboren und war hier in den Achtziger- und Neunzigerjahren Zug- und Kompanieführer im Feldjägerbataillon 720. Zuletzt diente der Oberst im Kölner Bundesamt für das Personalmanagement der Bundeswehr. Angesichts der alten Verbundenheit hoffte auch Hannovers Bürgermeister Thomas Klapproth (CDU) in seiner Rede auf eine gute Nachbarschaft: „Das Miteinander war immer Thema und wird es weiter sein.“