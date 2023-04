﻿Kommen Monki, Weekday oder andere H&M-Marken in Hannovers City?

Mode und Innenstadt

Bald auch in Hannover? Ein Weekday-Geschäft in Amsterdam, die Trendmarke gehört zu Hennes & Mauritz.

Zwar schließt die schwedische Modemarke H&M in Kürze eines ihrer großen Geschäfte in Hannover – aber es könnten bald andere Marken aus dem gleichen Konzern eröffnen. Eine Sprecherin deutet an, dass das Unternehmen für seine Trendtöchter wie & Other Stories, Weekday und Monki ständig attraktive Flächen sucht. Das könnte eine gute lokale Ergänzung für Urban Outfitters sein ...

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket