﻿Kinderladen Edenstraße in der List vor dem Aus: Jetzt braucht es Flexibilität

Diese Supermärkte haben in Hannover an den Weihnachtsfeiertagen geöffnet

Eine letzte wichtige Zutat für das Festessen mit der Familie vergessen? Es gibt manchmal gute Gründe, auch an Weihnachten noch schnell in einen Supermarkt zu huschen. Wir verraten Ihnen, wo Sie in Hannover an den Feiertagen noch Lebensmittel bekommen.