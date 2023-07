Tückische Krankheit

Reinhold Fahlbusch war ein sozial engagierter Macher, dann nahm eine Krankheit dem Hannoveraner ganz plötzlich sein Gedächtnis. Wie Puzzleteile rekonstruiert er seine Erinnerungen - auch an seine eigene Lebensleistung, den Einsatz für Arme und Obdachlose, für die er am Dienstag, 25. Juli, von OB Belit Onay das Verdienstkreuz am Bande erhält.