﻿Endlich: Eine Zukunftsperspektive für den alten Poelzig-Bau

Vinnhorst. Viele Jahre lang haben Architekturfachleute ebenso wie Bürgerinnen und Bürger den Umgang der Stadt Hannover mit dem beeindruckenden Backsteinbau am Mittellandkanal kritisiert. Die Rede ist vom sogenannten Poelzig-Bau. Entworfen hatte das Verwaltungsgebäude vor rund hundert Jahren der Architekt Hans Poelzig, der als einer der Wegbereiter der Moderne gilt. Und obwohl den Auftraggebern von der ortsansässigen Firma Gebrüder Meyer bereits in der Bauphase das Geld ausging, entstand ein besonderes Haus. Der Poelzig-Bau mag nicht so spektakulär sein wie das Anzeiger-Hochhaus am Steintor, ebenfalls ein Beispiel für den norddeutschen Backstein-Expressionismus. Dennoch ist das Gebäude ein architektonisches Schmuckstück.

Endlich eine gute Nachricht

Viele Jahrzehnte lang war die Stadt Besitzerin der Immobilie aus Stararchitektenhand, die als Altenheim und Hilfskrankenhaus, Bürogebäude und nach langem Leerstand schließlich sogar Übungsfeld für Feuerwehr und Polizei diente. In den vergangenen Jahren setzte Vandalismus dem Haus zusätzlich zu. Der neue Eigentümer will das stark ramponierte Gebäude nun mit einem realistischen Konzept erhalten. Nach 100 Jahren wechselvoller Geschichte hört sich das nach einer guten Nachricht an.