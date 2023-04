﻿Kita-Krise in Hannover: Wofür Eltern jetzt kämpfen müssen

Kommunen fordern wegen des Fachkräftemangels geringere Qualitätsstandards in Kitas. Dazu darf es nicht kommen, damit Kitas Bildungseinrichtungen bleiben, meint Jutta Rinas.

Hannover. Die schlechten Nachrichten in der Kita-Krise reißen nicht ab. Gerade erst hat der Niedersächsische Städtetag wieder wegen des Fachkräftemangels in den Kitas Alarm geschlagen. Er fordert die Absenkung von Standards, um die Lage zu entschärfen – um eine verlässliche Kinderbetreuung sicherzustellen, müssten im Notfall die Gruppengrößen zeitweise erhöht werden dürfen. Zurzeit betreuen in der Regel zwei Fachkräfte 25 Kinder. Außerdem müssten Vertretungskräfte, die keine pädagogischen Fachkräfte sind, öfter eingesetzt werden dürfen.