﻿Anderten braucht ein Schwimmbad – und zwar ein neues

Die Region Hannover will sich humanitär stärker in der Ukraine engagieren und strebt eine Solidaritätspartnerschaft mit dem Rajon Obuchow in der Nähe von Kiew an – als trilaterale Verbindung mit dem Landkreis Posen. Vorgespräche laufen bereits, jetzt hat auch die Regionspolitik grünes Licht gegeben.