﻿Hannovers erster Superblock? Einfach mal ausprobieren in der Calenberger Neustadt!

Hannover. Funktioniert nicht in Hannover! SPD-Fraktionschef Lars Kelich hatte sich im Juli festgelegt: Die Einrichtung der ersten verkehrsberuhigten Superblocks, die Oberbürgermeister Belit Onay (Grüne) vorgeschlagen hatte, lehnte er kategorisch ab. Seitdem hat sich zumindest in dieser verkehrspolitischen Frage ein wenig der Rauch verzogen. Und dahinter wird immer deutlicher, dass die Haltung dazu bei vielen in der SPD offener ist.

Superblocks: Viele positive Reaktionen auf die Idee

Am vergangenen Wochenende suchten die Genossen in der Calenberger Neustadt das Gespräch mit Bürgern. Bereits im November 2022 hatten Grüne und SPD im Bezirksrat Mitte das Gerberviertel für Hannovers ersten Superblock vorgeschlagen. Und immer mehr Bewohnerinnen und Bewohner des Quartiers scheinen sich mit der Idee anzufreunden. Die Reaktionen darauf am Stand der Partei fielen überwiegend positiv aus. Vor allem, wenn diese den Menschen genauer erklärte, worum es eigentlich geht.

Gerne werden, wenn es um Superblocks geht, Ängste geschürt. Dabei geht es gar nicht um eine Radikalverbannung parkender Autos aus den Quartieren. Vor allem der Durchgangsverkehr soll ausgesperrt werden, um ein entspannteres und sichereres Miteinander organisieren zu können. Das wird nicht überall in Hannover funktionieren. Im Gerberviertel ist die Sache jedoch einen Versuch wert. Auch, weil es gute Beispiele braucht für eine Idee, die das Potenzial hat, das Leben in vielen Quartieren lebenswerter zu machen.

