﻿Kitastreik am Frauentag: So gut oder schlecht wie jeder andere Tag

Ausgerechnet am Frauentag: Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat für den 8. März zum Arbeitsniederlegung aufgerufen. In Hannover und anderen Städten sind die Kitas geschlossen.

Hannover. Man kann sicherlich darüber streiten, ob es das richtige Signal ist, ausgerechnet am Internationalen Frauentag Kitas zu bestreiken. Ja, in sozialen Berufen arbeiten zu 83 Prozent Frauen: Erzieherinnen, Sozialarbeiterinnen, Betreuerinnen.

Dass die Dienstleistungsgesellschaft Verdi sie zumindest für einen Tag in ihrem Arbeitskampf nach vorne stellen will, verschafft ihren Anliegen mehr Sichtbarkeit. Und dass Menschen in sozialen Berufen selten Gutverdiener sind, ist unstreitig.

Etwaige Kritik greift zu kurz

Allerdings trifft ein Kitastreik vor allem diejenigen, die den höchsten Anteil der sogenannten Care-Arbeit wuppen: Frauen. Rund zwei Drittel der Mütter arbeiten Teilzeit, übernehmen 52,4 Prozent mehr an Betreuungsaufgaben, ohne dass die Arbeit honoriert wird. Also können sie nur Jobs annehmen, die ihren familiären Anforderungen halbwegs genügen, zahlen geringere Beiträge in die Rentenkasse ein und sind von Altersarmut bedroht. Am Frauentag hätten sie die Gelegenheit, mit Aktionen aller Art auf Missstände und Benachteiligungen hinzuweisen – wenn sie während der Demos kein Betreuungsproblem haben.

Trotzdem ist der Kita-Streik berechtigt. Etwaige Kritik, Verdi würde das Anliegen der Frauen für die Forderung nach Lohnerhöhungen missbrauchen, greift zu kurz. Die Gewerkschaft schätzt nämlich, dass bundesweit rund 270.000 Betreuungskräfte in den Kitas fehlen.

Bessere Bezahlung würde mehr Menschen locken

Für die streikenden Erzieherinnen und Erzieher steht damit auch der Betreuungsschlüssel auf der Agenda: Eine bessere Bezahlung würde mehr Menschen in den anstrengenden Beruf locken. Das wiederum entlastet zu große Gruppen und schafft zudem generell mehr Betreuungsplätze für Kinder. Und dass Kitas schon länger an der Belastungsgrenze operieren, erleben Eltern ohnehin ständig: Entweder, weil die Betreuung mangels Personal regelmäßig ausfällt, oder, weil sie gar keinen Betreuungsplatz bekommen.

Insofern ist der Frauentag so gut oder schlecht wie jeder andere Tag für eine Kita-Schließung geeignet – solange die Gewerkschaft sich ihrer Verantwortung bewusst ist und das Instrument nicht überstrapaziert.