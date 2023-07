Kostenfrei bis 11:03 Uhr lesen

Schützenfest

Schützenfest: TÜV hatte Mängel am „Commander“ schon im Mai festgestellt – Karussell lief dennoch weiter

Auf dem hannoverschen Schützenfest war das Karussell „Commander“ fünf Tage in Betrieb, dann legten Behörden das Fahrgeschäft still – wegen technischer Mängel an Gondeln. Diese hatte der TÜV allerdings schon im Mai bei einer Routineuntersuchung beanstandet. Der Karussellbetreiber bestreitet den Vorgang.