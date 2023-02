﻿Gesundheitskiosk für Bothfeld und Vahrenheide abgelehnt: Bezirksbürgermeister hat schlecht taktiert

Der Bezirksrat Bothfeld-Vahrenheide stellt sich gegen einen Gesundheitskiosk im Stadtbezirk – und kippt damit ein Lieblingsprojekt seines Bürgermeisters Wjahat Waraich (SPD). Der Vorgang zeigt, dass es dem Arzt und Ukrainehelfer zwar nicht an Idealismus mangelt, wohl ab er an politischer Erfahrung, meint Rüdiger Meise.

Das ist eine Ohrfeige für den Bezirksbürgermeister: Ein Lieblingsprojekt des umtriebigen Kommunalpolitikers, Arztes und Ukraine-Helfers Wjahat Waraich (SPD) fällt in seinem eigenen Bezirksrat durch. Das Gremium stellt sich gegen einen Gesundheitskiosk im Stadtbezirk, der einen niederschwelligen Zugang zu medizinischer Versorgung für ärmere oder benachteiligte Menschen darstellen würde. Was ist da schiefgelaufen?

Im Stadtbezirksrat Bothfeld-Vahrenheide stellt Rot-Grün mit elf von 21 Stimmen lediglich eine hauchdünne Mehrheit. Doch je ein Mitglied der beiden Fraktionen und die Linken-Vertreterin fehlten in der Sitzung. Und die beiden FDP-Vertreter stimmen zur Überraschung des Bürgermeisters gegen sein Herzensanliegen.

Viel Idealismus, wenig Erfahrung

Wjahat Waraich ist erst seit wenigen Monaten Bezirksbürgermeister – und in dieser Abstimmung kassierte er Lehrgeld. Ein erfahrener Kommunalpolitiker hätte wohl vor der Abstimmung erkannt, dass angesichts der fehlenden rot-grünen Ratsmitglieder sein Lieblingsprojekt gefährdet ist – und hätte den Antrag kurzfristig noch einmal „zur Beratung“ zurückgezogen, um ihn dann in der nächsten Sitzung einzubringen. Waraich dagegen entschied sich dafür, auf die FDP zu hoffen. Doch deren Zustimmung war keinesfalls sicher – schließlich sind die Argumente der Kiosk-Gegner durchaus bedenkenswert.

In diesem Moment obsiegte der Idealist Waraich, der fest an die Überzeugungskraft seines Lieblingsprojekts glaubte, über den politischen Taktierer Waraich – und er verlor schließlich die Abstimmung. Waraich will nun „seinen“ Gesundheitskiosk mit Hilfe bundespolitischer Prominenz und der Stadtspitze am Bezirksrat vorbei durchsetzen. Das ist ehrgeizig. Und es wird zeigen, wie es um seine politische Durchsetzungsfähigkeit in der Stadt steht.