Acht neue Plätze für minderjährige Flüchtlinge in Hannover-Bothfeld: Das ist ein Anfang

Mit 2,8 Promille am Steuer: 56-Jähriger verursacht Unfall an B188 in Burgdorf

Ein 56-Jähriger hat sich in Burgdorf so betrunken ans Steuer seines Autos gesetzt, dass er einen Unfall gebaut hat. Bei dem Zusammenstoß an der B188 an der Ecke zur Färberstraße entstand ein Schaden in Höhe von 2500 Euro.