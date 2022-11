﻿Genug gestritten, die Sanierung der IGS Linden muss endlich starten

Hannover. Der Blick soll nach vorne gehen, aber der Groll über die Vergangenheit sitzt bei den Beteiligten immer noch tief. Das ist auch bei der Podiumsdiskussion deutlich geworden, die die frühere Bundesbildungsministerin Edelgard Bulmahn (SPD) und ihre Mitstreitenden vom Verein Lebendiges Linden initiiert hatten. Die Absage der Verwaltung an einen Neubau der Integrierten Gesamtschule Linden wird als gebrochenes Versprechen empfunden, denn genau den sollte die Stadt prüfen, so hatte ein Ratsbeschluss im Jahre 2019 gelautet.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wie geht es weiter mit der IGS Linden? Edelgard Bulmahn im Gespräch mit Schulleiter Tobias Langer. © Quelle: Nancy Heusel

Die Stadt darf die IGS nicht einfach aufgeben

Egal, was geht oder was nicht geht, wichtig ist, dass es überhaupt vorangeht. Seit Jahren ist klar, dass die IGS saniert werden muss und dass das teuer wird. Die Stadt darf die älteste Gesamtschule Hannovers nicht einfach aufgeben. Ein umfassendes Beteiligungsverfahren muss zwingend alle Varianten prüfen, und eine davon kann auch Teilneubau heißen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

So verständlich die Wünsche von Anwohnenden oder Ehemaligen, gegenwärtigen Eltern oder Lehrkräften auch sind, in erster Linie muss es darum gehen, für die Kinder eine moderne, zukunftsweisende Schule zu schaffen, die in den Stadtteil passt. Dazu gehört der schnelle Start des Beteiligungsverfahrens, die offene transparente Prüfung der Optionen und dann ein rascher Baustart.

Eines hat die Schule nach der jahrelangen Diskussion um die Sanierung nämlich nicht mehr: Zeit für weitere Debatten.