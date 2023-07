Braucht Hannover autoarme Wohnquartiere? Allein die Idee löst schon wieder reflexhafte Erregungsargumentationen aus. Sie verschleiern, dass es tatsächlich einige Aspekte kritisch zu diskutieren gäbe, meint Conrad von Meding im Wochenendkommentar.

Hannover. In dieser Woche hat Hannover – Entschuldigung – die nächste verkehrspolitische Sau durch Dorf getrieben. Die Stadtspitze kündigt an, dass sie die Einrichtung von Superblocks nach dem Vorbild Barcelonas prüfen lassen will, also autoarme Wohnquartiere. Prompt triggert das den SPD-Ratsfraktionschef, sich scheinbar schützend vor Autofahrerinteressen zu stellen.