﻿Leerstände in Hannovers Innenstadt: Diese vier Punkte müssen sich ändern

Hannover. Die pure Zahl ist alarmierend. Während sich in den Einkaufsstraßen zahlreicher anderer deutscher Großstädte nach der Corona-Krise wieder neue Geschäfte ansiedeln und der Handel floriert, ist in Hannover die Vermietungsquote für Innenstadtgeschäfte im vergangenen Jahr um 74 Prozent zurückgegangen: Schlusslicht der Top-10-Einkaufsstädte im jüngsten Ranking. Macht sich jetzt die jahrelange Vernachlässigung der Innenstadt bemerkbar? Oder, schlimmer noch: Ist das das Ergebnis des Innenstadtdialogs, der doch die Stadt beleben sollte, statt ihr zu schaden?

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hannovers Problemfaktoren in der Innenstadt

Zunächst: Dass Hannover überhaupt unter den wichtigsten zehn Einkaufsdestinationen des Landes geführt wird, zeigt ja schon, dass nicht alles schlimm ist. Großstädte wie Bremen, Potsdam oder die Landeshauptstadt Dresden tauchen gar nicht erst auf in der Liste.

Problemfaktoren gibt es trotzdem. Natürlich kämpfen Hannovers Innenstadthändler zunehmend mit der Konkurrenz des Onlinehandels, mit der zunehmenden Filialisierung und mit zunehmenden Ansprüchen der Kundschaft. Am besten sollen die Stadt sauber, die Preise günstig und die Beratung allumfassend sein. Man ahnt: Diesem Anspruch kann kaum jemand gerecht werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lasershow oder Viktualienmarkt? Es braucht Raum für Ideen

Aber mit all diesen Problemen kämpfen ohnehin auch alle anderen Einkaufsstädte. Was also ist anders in Hannover? Vier Problemfelder, an denen sich etwas ändern muss.

Ungewöhnliches: Wenn Städte Magnetcharakter entfalten wollen, brauchen sie Attraktoren. Das einzige, was die Stadt in den vergangenen Jahren hinbekommen hat, ist eine viel zu kleine Lichtschale über dem Kröpcke. Das reicht nicht. Wir brauche neue Ideen für die Stadtnutzung. Basketballfelder und Bänke sind es nicht.

Mit Baukultur gegen triste Innenstädte

Erreichbarkeit: Hannovers Grüner Oberbürgermeister Belit Onay will die Innenstadt weitgehend frei von Durchfahrtsverkehr machen. Das ist zeitgemäß, zumindest arbeiten fast alle europäischen Großstädte an ähnlichen Konzepten. Hannover hat den Vorteil, dass es schon jetzt gut mit Bus, Bahn und Rad erreichbar ist. Für Menschen aber, die weiter mit dem (Elektro-)Auto kommen wollen, muss es sinnvolle Anreisealternativen geben. Vielleicht braucht es tatsächlich von ein Parkhaus am Leibnizufer, auf jeden Fall bessere Park+Ride-Anbindungen für die City. Dass man das Gefühl hat, hier bewege sich seit Jahren nichts, ist ärgerlich.

Baukultur: Hannover ist nach 1945 nicht nach Schönheit wiederaufgebaut worden, sondern nach Zweckmäßigkeit. In den vergangenen Jahren hat sich die Stadt an vielen Stellen herausgeputzt. Der Weg muss weiterverfolgt werden. Handel allein wird langfristig niemanden mehr weite Wege fahren lassen. Städte sind nur dann attraktiv für Gäste, wenn sie auch etwas für Auge und Herz bieten.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige