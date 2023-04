Gut integrierte geflüchtete Migranten sollen eigentlich leichter ein Bleiberecht bekommen. Auch in Niedersachsen. In Zeiten des Fachkräftemangels wäre das bitter nötig. Der Fall der Jesidin Hayfaa Sharaf Elias aus Hannover zeigt, wie schlecht das bislang funktioniert, meint Jutta Rinas.

Hannover. Bundesinnenministerin Nancy Faeser und Bundesarbeitsminister Hubertus Heil sind dieser Tage weit gereist, um neue Fachkräfte für Deutschland zu finden. In Kanadas Hauptstadt Ottawa haben sie sich angeschaut, wie man Fachkräfteeinwanderung organisiert. Ihre Eindrücke sind in das am Mittwoch von der Bundesregierung beschlossene Fachkräfteeinwanderungsgesetz eingeflossen. Medienberichten zufolge sollen sie in Kanada bei jedem Zugewanderten, den sie getroffen haben, für den deutschen Arbeitsmarkt geworben haben: „Falls Sie doch noch nach Deutschland wollen: gerne!“