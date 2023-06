﻿Neuer Gewerbepark in Hannover-Misburg: Schluss mit Flächenfraß

Kostenfrei bis 10:34 Uhr lesen

Kommentar

Revitalisieren statt Ausbreiten: Der Spatenstich symbolisierte den offiziellen Baubeginn des ersten Panattoni-City Docks in Niedersachsen.

Für den Panattoni-Gewerbepark in Misburg ist vergiftetes Erdreich tief ausgekoffert worden. Das ist ein gutes Signal. Denn statt dass Städte immer weiter in den Randbereichen wachsen, müssen sie sich an die alten Problemgrundstücke machen, meint Conrad von Meding.