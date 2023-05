﻿Lidl übernimmt Fasanenkrug-Einkaufszentrum: Discounter muss Pläne transparent machen

Kommentar

Lidl hat das Einkaufszentrum Fasanenkrug in Hannover gekauft. Droht den Läden und dem nahen Restaurant der Abriss, weil ein neuer Markt entstehen soll? Der Konzern sollte die Menschen einbeziehen, sonst fehlt am Ende die Akzeptanz vor Ort – und das kann nicht in Lidls Interesse liegen, findet Simon Benne.

