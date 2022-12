﻿Aufruhr am Kronsberg: Die Verantwortlichen haben sich weggeduckt

Seit Jahren rufen Anwohnerinnen und Anwohner am Kronsberg wegen randalierender Jugendbanden um Hilfe. Doch die Verantwortlichen haben sich weggeduckt – bis jetzt. Nun besteht die Aufgabe darin, das Wohngebiet für alle Beteiligten lebenswert zu gestalten, meint Manuel Behrens.

Volles Haus am Kronsberg: Rund 200 Menschen sind in dieser Woche zum Bürgerdialog in das Stadtteilzentrum Krokus gekommen. Doch trotz regen Interesses der Anwohnerinnen und Anwohner hat dieser 13. Dezember einen bitteren Beigeschmack. Denn an jenem Tag wurde das erste Mal öffentlich über ein Problem gesprochen, das die Menschen dort schon seit Jahren umtreibt.