﻿Neuer Rundgang im ehemaligen KZ Ahlem: Ein würdiger Ort der Erinnerung

Beklemmend und informativ: Tafeln weisen im ehemaligen KZ Ahlem darauf hin, was hier in während der Nazi-Zeit geschah.

Hannover. Die Ära der Zeitzeugen geht unweigerlich zu Ende. Die junge Generation, deren Großeltern schon lange nach 1945 geboren wurden, kennt den Zweiten Weltkrieg und die NS-Diktatur vor allem aus dem Geschichtsbuch. Wie kann man Jugendlichen heute ohne falsches Moralisieren vermitteln, welchen Zivilisationsbruch die Verbrechen der Nazis darstellten? Wie kann man ihnen erklären, dass ganz normale Menschen zu Tätern werden konnten? Und dass hinter jedem Opfer ein individuelles Schicksal steht?

In Ahlem wurde jetzt ein Ort geschaffen, an dem dies gelingen kann. Auf dem Gelände des früheren Konzentrationslagers sind – nach vielen Jahren der Planung – die Fundamente der Baracken freigelegt worden. Stahlpfosten deuten an, wo einst der Lagerzaun verlief. Und ein Rundweg erklärt mit 24 Infotafeln, was hier geschah.

Ein beklemmender und anrührender Ort

Das Gelände ist ein ebenso beklemmender wie anrührender Ort geworden. Der Rundweg erinnert am authentischen Ort daran, dass es auch am Stadtrand von Hannover sieben Konzentrationslager gab, die im kollektiven Bewusstsein der meisten Menschen bis heute kaum eine Rolle spielen.

Die Nachgeborenen brauchen Brücken in die Vergangenheit, wenn ihnen diese nahe kommen soll. Die eigene Familiengeschichte kann eine solche Brücke sein. Einzelne Biografien. Oder eben Orte in ihrer Nachbarschaft. Das KZ-Gelände in Ahlem, das lange eine zugewucherte Wildnis war, ist jetzt so ein Ort geworden. Er zeigt: Die Verbrechen der Nazis geschahen nicht irgendwo. Sondern vor unserer Haustür.